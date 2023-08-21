تستهلك مصر نحو 70 ألف طن من حبوب البن سنويا، وتُستورد بالكامل من الخارج

يُجرب المهندس المصري أحمد الحجاوي، على مدار 4 سنوات، زراعة حبوب البن محليًّا في مزرعته بمحافظة الإسماعيلية شرقي البلاد.

وقال الحجاوي “جربنا زراعة البن بأكثر من طريقة وفشلنا مرات عديدة، حتى توصلنا إلى أنه يحتاج لتربة حمضية، وزراعته تحت شمس جزئية أو مكان لا تُسلَّط عليه أشعة الشمس مباشرة”.

وأوضح لوكالة رويترز أن الشمس المباشرة تؤثر في نبات البن، وهو عكس ما يحدث في اليمن، وفقًا لأحمد، حيث إن نبات البن في اليمن يحتاج إلى مناخ ممطر وشمس قوية، بينما في مصر يختلف الأمر، حيث يحتاج إلى ظل أشجار، وهو ما نجح أحمد في تحقيقه.

وتستهلك مصر نحو 70 ألف طن من حبوب البن سنويًّا، وتُستورد بالكامل من الخارج.

ومع أزمة اقتصادية طاحنة ونقص حاد في العملة الصعبة مما رفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام، فرضت الحكومة قيودًا على الواردات.

وذكر الحجاوي أن تجربته يمكن أن تدفع باتجاه إنتاج المحصول محليًّا، وتوفير الدولارات التي تشتد الحاجة إليها.

ويحتاج الحجاوي، وفقًا لما قاله لرويترز، إلى دعم وأراض أكبر لتنفيذ أسلوبه في الزراعة، ومع تغيُّر المناخ الذي أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في مصر، يأمل أيضًا زراعة محاصيل استوائية أخرى في البلاد.

وتمكن الحجاوي هذا العام من زراعة شتلات وبيعها لمزارعين آخرين لتجربتها، وأنتجت كل شتلة منها ما بين 5 و8 كيلوغرامات من حبوب البن.