خرجت الحافلة عن الطريق واصطدمت بالحواجز قبل أن تسقط في منحدر على جانب الطريق

قتل 12 شخصًا وأصيب 19 آخرون، بانقلاب حافلة ركاب في ولاية يوزغات وسط تركيا، منتصف ليلة الاثنين.

وبحسب شهود عيان فقد انطلقت الحافلة من سيفاس مساء أمس الأحد، في طريقها إلى إسطنبول، وعند منتصف الليل في ولاية يوزغات خرجت عن الطريق فاصطدمت بحواجز وسقطت في منحدر على جانب الطريق؛ مما أسفر عن سقوط الضحايا.

من جانبه تمنّى نائب الرئيس التركي جودت يلماز الرحمة لأولئك الذين فقدوا أرواحهم في الحادث، والشفاء للجرحى.

وكتب يلماز عبر حسابه على تويتر “أتمنى رحمة الله لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث المأساوي الذي وقع في يوزغات، وأتقدم بأحر التعازي لأسرهم، والشفاء للمصابين في الحادث”.