كرمت قبيلة عمانية شابا أنقذ طفلة من موت محقق بحادث سير على الطريق العام، وأُصيب خلال إنقاذها بعدة كسور.

وحظي الشاب عبد الله العمري، بتكريم خاص من قبيلة بلحاف المهري، بعد إنقاذه للطفلة من الموت بمدينة صلالة التابعة لمحافظة ظفار جنوبي سلطنة عُمان، نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها تقديم أفراد من قبيلة بلحاف 15 ناقة ومبلغًا ماليًّا يقدر بـ5 آلاف ريال (13 ألف دولار أمريكي)، تقديرًا لموقفه الذي وُصف بأنه “بطولي” وذلك لإنقاذه الطفلة من حادث السير الذي كاد يودي بحياتهما معًا.

أبناء قبيلة بالحاف المهري يكرمون ابن اختهم عبدالله العمري الذي قام موخرا بعمله البطولي وأنقذ فتاة من حادث سير كاد أن يهلكهما معا ولكن قدر الله كان أعظم وأرحم وفاز عبدالله بأم الجمائل وخواله جملوه بالكرامه الوافية خمسة الاف ريال وخمسة عشر من الابل يستاهل. pic.twitter.com/xhmQUnpP6r — ماجد عكعاك (@AkaakMajed) August 17, 2023

كما تنافست شركات محلية في تكريم الشاب عبر هدايا إلكترونية، من بينها هاتف آيفون وآيباد، وهدايا أخرى.

وانتشرت قصة العمري بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب الحادث، وتداول ناشطون عُمانيون قصته على نطاق واسع، وسط إشادة بما قام به.

وكان العمري، قد قال لوسائل إعلام عمانية محلية من داخل المستشفى الذي كان يرقد فيه عقب الحادث “كنت بالقرب من الطريق العام بصلالة لاحظت طفلة بعمر 3 سنوات تقريبًا، تقطع الطريق مسرعة دون الالتفات للسيارات”.

وتابع “استطعت اللحاق بها واحتضنتها، قبل أن تصدمنا سيارة كانت مارة بالطريق وقتها”، وأضاف “الحادث أدى إلى فقدان الوعي إلى جانب إصابتي بعدة كسور وكدمات في القدم”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع القصة، ووصفوا تصرف الشاب الشجاع بأنه “بطولة تستوجب الإشادة”، وقال مغردون إنه ضحى بحياته وهو في مقتبل العمر من أجل إنقاذ الطفلة.