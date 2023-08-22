طلبت أم فلسطينية في مشهد مأساوي التبرع بعينها لابنها الشاب الذي فقد عينه، جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وظهرت الأم في المستشفى ممسكة بيد ابنها، وتقول “مستعدة أضحي بعيني إذا تطابقت مع عين ابني، مفيش أعز من ابني، ابني أغلى من عيني، أغلى من حياتي كلها”.

ووفقًا لموقع “فلسطين بوست”، فإن الأم بالفعل طلبت من الأطباء التبرع بعينها، فأخبروها أنهم أولًا بحاجة إلى بعض الفحوص الطبية، ليقرروا مدى مطابقة العين، وإمكانية تنفيذ العملية من عدمها، والوقت المناسب لذلك.

في مشهد مؤثر🥹..أم فلسطينية تطالب بإلحاح بقبول التبرع بعينها لابنها#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/gmNGMg8e16 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 22, 2023

وطلب والد الطفل الفلسطيني من المقاومة تصعيد هجماتها ضد الاحتلال، وقال “نطلب من المقاومة الشعبية في فلسطين تصعيد المقاومة ضد الإسرائيليين وضد المستوطنين المعتدين، ونطلب من القيادة الفلسطينية رفع الشكاوى للمحاكم الجنائية”.

وأصيب طارق جمال، حسب الموقع الفلسطيني، بشظايا رصاصة خلال مروره بجانب مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان بمدينة قلقيلية.

وروى جمال تفاصيل الواقعة “كان يوم السبت موعدي للعب الحديد، نزلت من البيت لأروح على النادي الرياضي، وركبت الدراجة، وأنا بالطريق فوجئت باقتحام قوات الاحتلال للقرية وإطلاق الرصاص، وأصابوني بعيني”.