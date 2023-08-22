بيع شقة لكلب في إيران يثير ضجة والأمن يعتقل الوكيل العقاري (فيديو)

أحدث مقطع فيديو متداول في إيران ضجة عبر مواقع التواصل، بعد ظهور زوجين وهما يقومان بكتابة عقد شراء شقة لكلبهما لعدم وجود وريث لهما في أحد مكاتب العقارات بالعاصمة طهران.

وتداول مدونون إيرانيون فيديو يوثق وجود زوجين مع كلبهما ووكيل بيع عقارات بأحد المكاتب، حيث يُجري جميع الحاضرين إجراءات بيع ونقل ملكية شقة زوجين في طهران إلى الكلب “تشيستر”.

وقال الوكيل العقاري في الفيديو “الأخ أحمد وزوجته لا وريث لهما، فقررا جعل شقتهما باسم كلبهما (تشيستر)، مبارك له”.

وبدا الكلب الأبيض الصغير الذي كان واقفًا على مكتب الوكيل العقاري، وهو يوقع العقد بمساعدة المرأة من خلال البصم عليه بمخلبه.

رفتند یه آپارتمان به اسم سگشون آقا چستر زدن ، سگه پای قولنامه انگشتم زد 🤦‍♂️ pic.twitter.com/uSd30ZkCOe — کتابشاه سوم (@ketabshah3) August 18, 2023

وأثارت الحادثة الغريبة من نوعها صدمة لدى المدونين في إيران، إذ رأى بعضهم تصرُّف الزوجين وموافقة الوكيل العقاري على إتمام الصفقة مخالفًا للقانون والقيم المجتمعية.

ونقل موقع (ميزان أونلاين) التابع للقضاء عن نائب المدعي العام في طهران رضا طبر قوله “الشرطة أوقفت رئيس الوكالة، وأُغلِق مكتبه بأمر من السلطة القضائية”.

وأضاف طبر أن عملية البيع تفتقر إلى أي “أساس قانوني”، وتهدف إلى “تطبيع انتهاك القيم الأخلاقية للمجتمع”.

ويبدو أن الكلب لم يتعرض لأي مضايقات بعد تحقيق الشرطة وإبطال عملية البيع واعتقال رئيس الشركة العقارية.

وأصبح عدد متزايد من الإيرانيين من الطبقتين المتوسطة والميسورة يحتفظون بحيوانات أليفة معظمها من الكلاب والقطط.

شما اینو می‌بینید و صد تا شوخی و تحلیل می‌کنید. ولی آخوند به این فکر می‌کنه که منتظر بمونه بعد مرگ چستر بگه چون خونه برای سگه بوده و وارث قانونی نداره، توسط دولت مصادره می‌شه. https://t.co/t6Ac2eqCwj — Hasan Noori (@s1ndar1n) August 18, 2023