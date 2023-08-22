حوصر 7 طلاب ومعلمهم في عربة تلفريك معلقة على ارتفاع كبير في باكستان بعد انقطاع أحد السلكين الحاملين لها، بينما تسعى السلطات لتنفيذ عملية إنقاذ “بالغة الخطورة” تعرقلها رياح عاتية

أنقذ الجيش الباكستاني طفلين من بين 8 محاصرين في عربة “تلفريك” معلقة على ارتفاع كبير في الجو فوق واد عميق، بعد انقطاع أحد السلكين الحاملين لها، في عملية إنقاذ “بالغة الخطورة” تعرقلها الرياح العاتية.

وصباح الثلاثاء، عَلِق 8 أشخاص بينهم 6 أطفال داخل عربة “تلفريك” في منطقة جبلية نائية في شمال غربي باكستان، وفق ما أفادت مصادر رسمية.

وكان الأطفال يستخدمون “التلفريك” للوصول إلى المدرسة عندما علق على ارتفاع 365 مترًا نتيجة توقّف أحد الكابلات عن العمل.

وقال عبد الباسط خان، وهو مسؤول بارز بخدمات الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا، إن “التلفريك معلق بكابل”.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، في بيان، أن الجيش أصدر أمرًا بإنقاذهم.





وقال سيد حماد حيدر، وهو مسؤول بارز آخر في الإقليم “طلبنا من الحكومة (الإقليمية) تزويدنا بمروحية لأن عملية الإنقاذ غير ممكنة من دون هذه الطائرة”.

ونقلت وكالة رويترز عن شرق رياض ختك، مسؤول الإنقاذ في الموقع، قوله إن سلك التلفريك انقطع في منتصف الطريق فوق الوادي، على ارتفاع 274 مترًا تقريبًا، وأصبح معلقًا بسلك واحد بعد أن انقطع الآخر.

وأضاف أن مهمة الإنقاذ تعقدت بسبب الرياح العاتية في المنطقة، ولأن أذرع مروحتي الطائرتين تهددان بزيادة زعزعة استقرار العربة.

وقال شاب (20 عامًا) على متن التلفريك لقناة “جيو نيوز” التلفزيونية المحلية عبر الهاتف “وضعنا خطير. افعلوا شيئًا بالله عليكم”، مناشدًا السلطات إنقاذهم في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن الطلاب الآخرين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا، وقد أغشي على أحدهم بسبب الحرارة والخوف.

واستحوذت جهود الإنقاذ على اهتمام المواطنين في أنحاء البلاد، حيث احتشد الباكستانيون حول أجهزة التلفزيون، بينما عرضت وسائل الإعلام المحلية لقطات لعامل طوارئ يتدلى من حبل طائرة مروحية بالقرب من المقصورة الصغيرة، بينما يظهر الأشخاص على متن التلفريك وهم متجمعون معًا تكتظ بهم العربة.