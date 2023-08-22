وفاة الصحفي التونسي توفيق مخلوف بعد إنقاذه طفلين من الغرق

لقي الصحفي التونسي توفيق مخلوف مصرعه، الاثنين، بعدما أنقذ طفلين من الموت غرقًا.

وقالت إذاعة “جوهرة إف إم” المحلية، الثلاثاء، إن “الصحفي توفيق مخلوف (50 عامًا) الذي يعمل لديها قد فارق الحياة على شاطئ مدينة هرقلة بولاية سوسة، بعد أن بذل مجهودًا كبيرًا في مواجهة أمواج قوية من أجل إنقاذ طفلين”.

وقال مسؤول في الحماية المدنية للإذاعة إن “مخلوف خارت قواه لشدة الإنهاك بعد خروجه من البحر، وتعرَّض بسبب ذلك لنزيف داخلي حاد، ولم تفلح محاولات إسعافه”.

وأضاف المسؤول “من الواضح أن الفقيد من معدن نادر جدًّا، فقد اندفع بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ روح بشرية بروح إنسانية عالية، لقد أنقذ طفلين من الغرق”.

وأوضح شهود عيان للإذاعة أن مخلوف أنقذ طفلة (7 أعوام) كانت قد جرفتها الأمواج، كما ساعد والدها لاحقًا في إنقاذ شقيقها (12 عامًا)، وكان الاثنان على وشك الغرق.

وكان البحر وقت الحادثة شديد الاضطراب، وفشلت محاولات وحدات الحماية المدنية في إسعاف مخلوف حين خروجه إلى الشاطئ بعد أن شرب كميات كبيرة من مياه البحر.