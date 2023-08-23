أظهرت لقطات مصورة صاعقة برق تضرب برج الساعة أمام الحرم المكي، مساء الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن أمطارًا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية هطلت على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، أمس الثلاثاء.

وأسفرت الرياح القوية عن تطاير متعلقات المصلين والمعتمرين في الحرم المكي وسقوط بعضهم، بينما تطايرت حواجز بلاستيكية كانت منصوبة لتنظيم الحركة.

ولم تصمد اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة أمام الرياح القوية التي أطاحت بها، مما تسبب في حالة هلع وفرار لبعض قائدي السيارات.

استمرار الأمطار الرعدية

ونقلت الوكالة الرسمية عن المركز الوطني للأرصاد توقعه “استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية” على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

سيول في حي العوالي

وأغرقت مياه السيول الناجمة عن حالة الطقس حي العوالي في مكة المكرمة، وشوهدت المياه وهي تغمر العديد من السيارات المتوقفة في الشوارع.

تعليق الدراسة

وأعلنت إدارة التعليم في مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس، اليوم الأربعاء، للتأكد من سلامة المباني المدرسية بعد الأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت مكة المكرمة مساء الثلاثاء.