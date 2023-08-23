أمطار مكة.. صاعقة برق تضرب برج الساعة وعواصف تطيح بمتعلقات المعتمرين (شاهد)
لم تصمد أيضا اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة أمام العواصف والأمطار الغزيرة
أظهرت لقطات مصورة صاعقة برق تضرب برج الساعة أمام الحرم المكي، مساء الثلاثاء.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن أمطارًا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية هطلت على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، أمس الثلاثاء.
#صور
البرق فوق ساعة #مكة
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تصوير: حمّاد الهذلي pic.twitter.com/1H8wPx2JqF
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 22, 2023
وأسفرت الرياح القوية عن تطاير متعلقات المصلين والمعتمرين في الحرم المكي وسقوط بعضهم، بينما تطايرت حواجز بلاستيكية كانت منصوبة لتنظيم الحركة.
ولم تصمد اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة أمام الرياح القوية التي أطاحت بها، مما تسبب في حالة هلع وفرار لبعض قائدي السيارات.
شاهد العواصف الآن في #مكه_الان pic.twitter.com/tZdoUkqj0d
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 22, 2023
استمرار الأمطار الرعدية
ونقلت الوكالة الرسمية عن المركز الوطني للأرصاد توقعه “استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية” على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
#فيديو 🎥
أمطار #الحرم_المكي 🌧️
.#مكه_الان pic.twitter.com/DcrRnG79uU
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 22, 2023
سيول في حي العوالي
وأغرقت مياه السيول الناجمة عن حالة الطقس حي العوالي في مكة المكرمة، وشوهدت المياه وهي تغمر العديد من السيارات المتوقفة في الشوارع.
حي العوالي #مكة_المكرمة 💔😧#فريق_طقس_المملكة #مكه_الان pic.twitter.com/8YIdTu4MI3
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) August 22, 2023
تعليق الدراسة
وأعلنت إدارة التعليم في مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس، اليوم الأربعاء، للتأكد من سلامة المباني المدرسية بعد الأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت مكة المكرمة مساء الثلاثاء.
📍 فيديو
السيول في أحياء #مكة
الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ
22 أغسطس 2023 م
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— طقس (@tqqs) August 22, 2023