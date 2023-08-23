تعيش أسرة الطالبة المصرية “منة الله” في المدينة منذ 27 عامًا

تجمّع مئات من أهالي مدينة المفرق الأردنية، الاثنين، أمام منزل بائع حلوى مصري متجول للاحتفال بتفوق ابنته في الثانوية العامة.

تعيش أسرة الطالبة المصرية “منة الله” في المدينة منذ 27 عامًا، ولأنه لا أقارب لهم فيها، قرر أهالي المفرق مشاركتها فرحتها بالتميز وحصول ابنتها على معدل 95.75%.

أصبحت منة الله حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، إذ شارك ناشطون مقاطع الفيديو التي توثق للاحتفال وأثنوا عليها وعلى مبادرة أهالي المدينة.

وأحضر الأهالي فرقة موسيقية، ورقصوا رقصة الدبكة التراثية بمشاركة عشرات الشباب والرجال، كما رقصوا على أغانٍ مصرية.

وقالت منة الله إنها سعيدة بالاحتفال، وشكرت جميع من شاركها وأسرتها فرحتها بالنجاح، بينما عبَّر والدها عن امتنانه لأهالي المفرق، وقال إنه عرف عنهم الكرم منذ أقام بينهم.

وحظيت المبادرة بإشادة واسعة بين المدونين، وكتبت بلقيس اليافعي “حلو التكاتف بين الناس وأنهم يقفون مع بعضهم ويساندون بعضهم، مبروك لـ”منة الله” رفعت رأس أبيها وصارت فخرًا له وكافأته على تعبه بتفوقها”.

واو شي حلو التكاتف بين الناس وانهم يوقفون مع بعضهم ويساندوا بعضهم بكل شي ،مبرووك ل "منة الله" رفعت راس ابوها وصارت فخر له وكافئته ع تعبه بتفوقها داىما البنات عظيمات 👏👏👏👏 https://t.co/8qNItSAn2D — بلقيس اليافعي (@balqeess1998) August 22, 2023

وكتب العبادي “هذه اللفتة تعكس نخوة وكرم وشهامة الأردنيين”.

احتفاء أهالي محافظة المفرق بالطالبة المصرية "منة الله" التي تفوقت بالثانوية العامة بمعدل 95,75%، وقد أصر أهالي المدينة على مشاركتها فرحتها وتعويضها وعائلتها عن الغربة وغياب الأقارب.

هذه اللفتة تعكس نخوه وكرم وشهامه الأردنيين 🇯🇴🇪🇬 #مصر #الأردن pic.twitter.com/bGDdqjPbxp — 🇸🇦🇯🇴🇦🇪⭐⭐⭐nashmi Alabbadi (@nashmi_alabbadi) August 21, 2023

وكتبت نسرين التل عبر موقع فيسبوك “مشاهد تعبّر عن جمال قلوب الأردنيين، وتبرهن أن العرب إخوة، وأن مشاعرهم لا تعترف بالحدود”.

وقال الناشط محمد العجلوني “لن نقول سوى هكذا هم الأردنيون، وهكذا هم أهلنا أبناء المفرق، ومبارك لـ منة الله هذا الإنجاز العظيم”.

ودونت الكاتبة مها الطراونة “في المفرق أرى النيل مبتسمًا، على غُرة منة الله، تنساب حبّات العرق فرحًا كتلك التي تتصبّبُ من جبين والدها العربي المصري الذي عاش بالوطن الحبيب في مفرق الخير والإنسان 27 عامًا بائعًا للحلوى والبساطة.. ليأتي في المساء مبتاعًا لها كتبًا تنهل منها ابنته منة الله، لتغفو على جفن الغيم وكراساتها بعد مشوار طويل، متسلحة بالكفاح والأمل، معلنة وقت هطول المطر، وأي مطر”.