على الرغم من أن الأمر قد يبدو غريبًا في البداية، فإن دراسة أثبتت أن تناول مشروب ساخن يمكن أن يساعد في تبريد الجسم خلال حر الصيف.

وتعتمد هذه الفكرة على “التبخر”، فعندما تتناول مشروبًا ساخنًا في يوم حار، فإن جسمك يبدأ في إنتاج العرق للمساعدة في تبريد حرارة الجسم. وعندما يتعرق الجسم، يتبخر العرق من سطح الجلد، وهذا التبخر يستهلك حرارة من سطح الجلد، مما يسبب تبريدًا طبيعيًّا للجسم.

ووفقًا لبيتر ماكنوتن، أستاذ علم الصيدلة في كلية كينغز كوليدج في لندن، فإن الجسم يميل دائمًا بطبيعته إلى التوازن مع درجة حرارة البيئة المحيطة، فعندما تحتسي مشروبًا ساخنًا، يبدأ جسمك في توجيه الدورة الدموية نحو السطح للمساعدة على تبخير العرق ونقل الحرارة من الجسم إلى الجلد، ومن ثم ينتج عن ذلك تبريد الجسم عن طريق التبخر.

لذا، فعلى الرغم من شعورك بالحرارة أثناء تناول مشروب ساخن، فإنه بفعل عملية التبخر ونقل الحرارة، يمكن للمشروب أن يساعد على تعزيز عملية تبريد الجسم، وهذا هو السبب وراء ما يشير إليه بعض الناس بأن شرب الشاي الساخن في الصيف يمكن أن يكون مفيدًا لترطيب حرارة الجسم والشعور بالانتعاش.

