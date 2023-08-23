“غوغل” تطلق مبادرة لشباب فلسطين لتعزيز مهاراتهم في سوق العمل (فيديو)

أعلنت شركة “غوغل”، الأربعاء، تدشينها مبادرة لتعزيز المهارات الرقمية للشباب الفلسطينيين من الجنسين، وتزويدهم بمهارات البرمجة وعلوم البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف برنامج “منصة فلسطين التقنية”، وفق بيان إلى مساعدة الخريجين الفلسطينيين ومطوري التطبيقات منهم ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وتسهيل العثور على فرص العمل.

ويأتي البرنامج تحت إدارة منصة أوداسيتي “Udacity“ التعليمية عن طريق الإنترنت، التي تعمل على تطوير المواهب، بجانب منظمة سبارك “SPARK“ التي تعنى بتزويد الشباب بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح.

وسيستمر البرنامج حتى عام 2026 بهدف تعزيز مهارات 3,500 فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، مستندًا على 3 ركائز هي: بناء القدرات والإرشاد وتوفير فرص العمل.

Google, Udacity and Spark launch new tech skilling initiative in Palestine via @google https://t.co/iIKKjUHoQr — Fida Chaaban (@fida) August 23, 2023

وقال نجيب جرّار، الرئيس الإقليمي للتسويق لدى “غوغل” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نحن ملتزمون بدعم خريجي الجامعات ومطوري التطبيقات ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في فلسطين، وذلك عبر تنمية مهاراتهم للتمكن من إيجاد الوظائف المناسبة أو التطور في مجال العمل”.

كما قالت، كاي روميلت، من أوداسيتي: “نحن ملتزمون بتعزيز حياة الشباب الفلسطيني من خلال هذا البرنامج والمصمم لتطوير مهارات 3,500 خريج عند انتهاء المنحة، ومن خلال هذا المسعى التكنولوجي نحن نؤمن بأن الشباب الفلسطيني سيكتسب معرفة ومهارات تؤهلهم للنجاح في سوق العمل”.

ويستمر برنامج بناء القدرات 16 أسبوعًا بإدارة أساتذة من “يوداسيتي”، ويقدّم دورات مبتدئة ومتقدمة لبناء المهارات الشخصية والتقنية.

ويشمل برنامج بناء القدرات “تكنولوجيا النانو المتقدمة”، التي تتناول مختلف المسارات التعليمية كتصميم مواقع الويب وهندسة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ويتضمن دورات تدريبية حول البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي مع “Python”، إضافة إلى استخدام الكثير من منصات تعلّم الآلة مثل “Tensor Flow”، وهدفها إعداد الشباب والشابات لوظائف مثل: هندسة تعلّم الآلة وعلوم البيانات وتطوير تطبيقات الجوّال.

يذكر أنه في مارس/آذار العام الماضي، أعلنت “غوغل” عن دعم مبادرة بقيمة 10 مليون دولار لاستهداف مطوري التطبيقات والخرّيجين ورواد الأعمال الفلسطينيين في مجال التكنولوجيا، وقد سجّل في النسخة الأولى (2023) من البرنامج حوالي 650 طالبًا، نصفهم تقريبًا من النساء.