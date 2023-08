“غوغل” تطلق مبادرة لشباب فلسطين لتعزيز مهاراتهم في سوق العمل (فيديو)

أعلنت شركة “غوغل”، الأربعاء، تدشينها مبادرة لتعزيز المهارات الرقمية للشباب الفلسطينيين من الجنسين، وتزويدهم بمهارات البرمجة وعلوم البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويهدف برنامج “منصة فلسطين التقنية”، وفق بيان إلى مساعدة الخريجين الفلسطينيين ومطوري التطبيقات منهم ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وتسهيل العثور على فرص العمل.

ويأتي البرنامج تحت إدارة منصة أوداسيتي “Udacity“ التعليمية عن طريق الإنترنت، التي تعمل على تطوير المواهب، بجانب منظمة سبارك “SPARK“ التي تعنى بتزويد الشباب بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح.

وسيستمر البرنامج حتى عام 2026 بهدف تعزيز مهارات 3,500 فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، مستندًا على 3 ركائز هي: بناء القدرات والإرشاد وتوفير فرص العمل.

Google, Udacity and Spark launch new tech skilling initiative in Palestine via @google https://t.co/iIKKjUHoQr

— Fida Chaaban (@fida) August 23, 2023