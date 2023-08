هبطت المركبة الهندية (شاندريان 3) الأربعاء، على القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، بعد أيام من تحطم مسبار روسي في المنطقة نفسها.

وأعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إيسرو) أن “الهبوط قد بدأ”، وهو ما قوبل بالهتاف والتصفيق.

وهبطت المركبة غير المأهولة في محطة تاريخية للبلد، لينضم إلى نادي الدول القليلة التي نجحت في الهبوط على القمر بعد أربع سنوات على محاولة فاشلة.

وهبطت “شاندريان 3” بعد الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي الهندي (12:30 بتوقيت غرينتش). وتأتي هذه المحاولة الجديدة للبرنامج الفضائي الهندي الذي يشهد ازدهارًا، بعد أربع سنوات على فشل كبير بعدما فقد الفريق على الأرض الاتصال بالمركبة قبل وصولها إلى القمر.

Chandrayaan-3 Mission:

'India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!'

: Chandrayaan-3

Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!.

Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3

— ISRO (@isro) August 23, 2023