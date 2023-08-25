منة الله هي ابنة بائع حلوى متجول مصري يعيش في المدينة الأردنية منذ 27 عامًا

احتفى شبان أردنيون من أهالي محافظة “المفرق”، بتفوق الطالبة المصرية منّة الله تمّام، بعد حصولها على معدل تجاوز 95% في الثانوية العامة بالفرع العلمي.

ومنة الله هي ابنة بائع حلوى مصري متجول يعيش في المدينة الأردنية منذ 27 عامًا.

وقال الشبان الأردنيون إنهم أقدموا على الاحتفال بعد أن شاهدوا أن فرحة الأسرة ناقصة بسبب غياب الأقارب.

وأعربت منة الله تمّام، عن سعادتها الكبيرة بمشاركة أهل المفرق لها في فرحتها.

وأضافت لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الخميس، أن والدها يعيش في المنطقة منذ زمن طويل ويتمتع بحب أهلها، لذلك أحبوا مشاركتها في الفرحة بالتفوق في شهادة الثانوية العامة.

وذكرت منة الله أن شهادة الثانوية العامة كانت أكبر تحدٍّ بالنسبة لها، موضحة أن والدها كان يوفر لها كل ما تحتاج إليه لكي تتفوق.

وأشارت إلى أنها واجهت صعوبات في بعض المواد، لكنها تمكّنت من التغلّب عليها.

وأعربت عن أملها أن تصبح طبيبة؛ لمساعدة المرضى المحتاجين، وهو ما كانت تحلم به منذ صغرها.