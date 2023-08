في الوقت الذي تُعتبر فيه الشمس أحد أكثر الأجسام حرارة في نظامنا الشمسي، فإن درجات حرارتها تعد شيئًا لا يُذكر إذا ما قورنت بالحرارة الشديدة التي تمتلكها أجرام سماوية أخرى.. فما هو أسخن مكان في الكون؟

الإجابة وفقًا لدانيال بالومبو الباحث بجامعة هارفارد، تكمن بالقرب من ثقب أسود عملاق يتغذى وينتج أشعة هائلة من المواد التي تتحرك بسرعة الضوء.

وحتى الآن، يُعتَبَر “الكوازار” (3C273) هو أسخن مكان مُسجل في الكون، حيث يمثل منطقة تشع بسطوع حول ثقب أسود ضخم جدا، يبعد عن الأرض نحو 2.4 مليار سنة ضوئية.

وتوجد الثقوب السوداء وسط أجرام كونية نائية تسمى النجوم الفلكية (كوازارات). وهذه الثقوب عبارة عن حيّز في الفضاء به مادة مكثفة للغاية لا تسمح حتى للضوء بسرعته المطلقة بالنفاذ من خلالها وتفادي جاذبيتها. ويجري رصد الثقوب السوداء من خلال الآثار الناجمة عنها على المجرات القريبة والنجوم والغبار الكوني.

ويبلغ معدل حرارة نواة هذه المنطقة حوالي 10 تريليونات كلفن (أكثر من 10 تريليونات درجة فهرنهايت ومئوية)، ومع ذلك لا يزال هناك بعض الغموض حول هذا التقدير للحرارة وفقًا لما أضافه بالومبو.

وتنص النظرية العلمية على أن الثقوب السوداء تتمدد وتمتص الكتلة في الوقت نفسه، لكن مع امتصاص هذه الكتلة ترتفع درجة حرارتها مما يوجد إشعاعات ذات ضغط يعمل على طرد الكتلة بعيدًا عن الثقب الأسود. توجد الثقوب السوداء وسط أجرام كونية نائية تسمى النجوم الفلكية (كوازارات)

