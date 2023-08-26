رغم الحصار وزحام الفصول.. كيف استقبل تلاميذ غزة أول أيام العام الدراسي الجديد؟ (فيديو)

بدأ العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، في قطاع غزة وسط جو من المرح والبهجة حاولت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” توفيره للتلاميذ في المدارس التابعة لها.

وجعلت الوكالة المدارس في أبهى حلة لاستقبال التلاميذ، إذ زيّن المسؤولون عنها الجدران وقدموا دفاتر التلاميذ لهم في أكياس هدايا.

واستعانت الوكالة بعاملين في مجال الدعم النفسي الذين زاروا التلاميذ في يومهم الأول وشاركوهم أنشطة ترفيهية بغرض تحبيبهم في المدرسة ودعمهم في معاناتهم.

فصول مكتظة

ونقل مراسل الجزيرة مباشر في غزة محمد وشاح جانبا من الأنشطة والأجواء التي أدخلت تلاميذ مدارس غزة في حالة من السرور مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وبدأ اليوم 60 ألف تلميذ وتلميذة في قطاع غزة عامهم الدراسي، فيما تتكلف “أونروا” بـ299 ألف منهم يتوزعون على 288 مدرسة في كافة مناطق القطاع.

وقال فريد أبو عدرا مدير برنامج التعليم في “أونروا”، إن القطاع يشهد تزايدا سنويا في أعداد الطلاب، وهذه السنة كان العدد 5000 طالب إضافي، فيما تقوم الوكالة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لإيجاد أراض لبناء مدارس جديدة.

وأفاد أبو عدرا للجزيرة مباشر، أنه هذا العام جرت إضافة 4 مدارس جديدة، لكن لازال 70٪ من المدارس يقسم الفترات الدراسية إلى فترتين صباحية ومسائية حتى تتمكن من استيعاب العدد الكبير.

ووقفت كاميرا القناة على اكتظاظ الفصول الدراسية، فيما عبّر تلاميذ عن سعادتهم بأول يوم مدرسي وقالوا إنهم استعدوا له.

وقال مدير برنامج التعليم في “أونروا”، إن الهيئات الإدارية والتدريسية تقوم بكل ما تستطيع لاستقبال التلاميذ وأوليائهم وخاصة الصف الأول ابتدائي.

وأوضح أن اليوم الأول يكون مخصص للأنشطة الترفيهية للبدء بعام دراسي موفق رغم ما يعانيه تلاميذ القطاع، وذلك بتعاون مع بعض المنظمات التي تعمل في مجال الدعم النفسي للطلاب الذي يعانون الحروب والحصار والأمراض وانقطاع الكهرباء.

وأشار فريد عدرا إلى أن أزمة كورونا أدت إلى تراجع واضح في التعليم، مضيفا “لكننا وضعنا خطة من عامين لتدارك التأخير نفذنا السنة الماضية الجزء الأول منها، ونستمر هذا العام إن شاء الله”.

وتوفر الوكالة للتلاميذ لوازم القرطاسية فيما تتسلم الكتب المدرسية من وزارة التربية والتعليم، ووعد مدير برنامج التعليم بتعيين معلمين جدد لتدارك النقص خصوصا في مادتي العربية والرياضيات.