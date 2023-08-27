عجز الأب عن وصف شعوره، وقد امتلأت عيناه دموعًا وهو يقول “عندما ختم ابني كنت بالسما فوق”

أتم الطفل اللبناني سيف الدين الزعبي، من بلدة مشحا في عكار بأقصى شمالي البلاد، حفظ القرآن الكريم في سن 14 عامًا، وذلك خلال سنتين ونصف.

وقال سيف لكاميرا الجزيرة مباشر، إنه كان يفضّل الحفظ بعد صلاتي الظهر والعشاء، وكان يُسمّع لنفسه إلى أن يتمكن من الذي حفظه.

وبدأ الطفل بحفظ جزء بجزء ثم حزب كامل، وفي آخر 5 أجزاء عاد للحفظ بالأجزاء، وكانت هذه تقنيته.

قال سيف إن سورة النساء كانت أصعب ما واجهه في القرآن الكريم، وإنها أخذت منه أكثر من شهرين لحفظها، موضحًا أن الحافظ يجب أن يمتلك إرادة وعزيمة.

لم يكن الطفل يتمكن من الحفظ حيث الضوضاء، وكان يحتاج إلى الانزواء في غرفته، وكان يجد متسعًا من الوقت بين مدرسته ودروسه وأداء الصلاة في المسجد وبين الحفظ، وأيضًا دورات القرآن الكريم والأحاديث.

يحب سيف الإنشاد أيضًا ويتمتع بصوت شجي، وقال إنه حظي بتشجيع والده ووالدته على الحفظ، وشجّع بدوره الأطفال عبر الجزيرة مباشر قائلًا “احفظوا حتى تمنحوا أمهاتكم وآباءكم تاج الوقار”.

وعبَّر والد سيف عن فخره بابنه، وقال إنه يتمنى أن يصبح الأطفال جميعهم مثله، وأضاف للجزيرة مباشر أنه بلغ 50 عامًا ولم يشعر في حياته بمثل هذه الفرحة التي غمرته عندما أتم ابنه حفظ القرآن الكريم.

وقال والد سيف إن كل بيت من بيوت المسلمين ينبغي أن يكون فيه حفظة للقرآن الكريم، وإن ذلك انتصار للدين. وعجز الأب عن وصف شعوره، وقد امتلأت عيناه دموعًا وهو يقول “عندما ختم ابني كنت بالسما فوق”.