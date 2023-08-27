صلاحية هذا الخصم تنتهي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الذي يتم منحه فيه

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) مبادرة جديدة تستهدف جذب الشركات الصغيرة للإعلان عبر المنصة.

وأعلنت اعتزامها تقديم خصم قيمته 250 دولارًا للشركات المختارة عندما تنفق 1000 دولار أو أكثر على الإعلانات الجديدة عبر “إكس” خلال الـ30 يومًا المقبلة.

وقالت شركة إكس في منشور إنها وجدت أن أكثر من 8 شركات من بين كل 10 شركات من عملاء المنصة، هي شركات صغيرة أو متوسطة، وهي الشريحة التي تتوجه إليها المنصة بمبادرتها الجديدة.

وأضافت الشركة أن صلاحية هذا الخصم تنتهي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الذي يتم منحه فيه، وقد يتم تحديد حد أدنى للإنفاق الإعلاني للاستفادة منه.

وأشار موقع (تك كرانش) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أنه رغم تأكيدات ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لشركة إكس بشأن الأداء المالي للشركة، فإن إيرادات إعلانات إكس تتراجع منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الشركة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل نحو 44 مليار دولار.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، في يونيو/حزيران الماضي، بتراجع إيرادات إعلانات المنصة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الخمسة بدءًا من أول إبريل/نيسان الماضي حتى الأسبوع الأول من مايو/أيار إلى 88 مليون دولار، بانخفاض نسبته 59% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، حسب وثائق داخلية للشركة اطلعت عليها الصحيفة.

وأضافت أن توقعات مبيعات إعلانات إكس الأسبوعية تتراجع بنسبة 30% بشكل منتظم.

وكان إيلون ماسك قد اعترف في وقت سابق بتراجع إيرادات المنصة، وقال في الشهر الماضي إن “التدفقات النقدية في الشركة ما زالت سلبية نتيجة تراجع إيرادات الإعلانات وارتفاع تكلفة الديون”.

ومنذ ذلك الوقت، أعلن ماسك اتخاذ خطوات إضافية زادت الاستياء لدى المستخدمين، بينها إعلانه في أوائل يوليو/تموز حصر عدد التغريدات المسموح بقراءتها بـ10 آلاف يوميًّا للحسابات الموثقة، و1000 يوميًّا للحسابات غير الموثقة، وصولًا إلى 500 تغريدة يوميًّا فقط للحسابات الجديدة.

وبعد بضعة أيام، أعلنت تويتر أن خدمة “تويت دك” (TweetDeck) المستخدَمة على نطاق واسع من المتخصصين في مجال المعلومات، ستكون محصورة بأصحاب الحسابات الموثقة، أي للمشتركين في خدمات تويتر المدفوعة.