أصبح الشاب الجزائري عبد الرؤوف، الذي يعيش بشكل غير نظامي في بلجيكا، محط اهتمام وتقدير وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في هذا البلد الأوروبي بعد قيامه بإنقاذ فتاة كانت على وشك الانتحار في محطة القطار بالعاصمة بروكسل.

ووقعت الحادثة في منتصف أغسطس/آب الجاري، وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل يُظهر لحظة الإنقاذ البطولي. وفي الوقت نفسه، أثار اختفاء الشاب عن الأنظار اهتمام وسائل الإعلام البلجيكية التي بادرت بحملة للبحث عنه.

وعقب العثور عليه أجرت وسائل الإعلام حوارًا مع الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، الجمعة الماضية، كشف خلاله تفاصيل الحادثة التي جرت في محطة القطار يوم 14 أغسطس الجاري.

وفي الفيديو، ظهر عبد الرؤوف وهو يهرول نحو الفتاة التي كانت تقف على مسار القطار، وبسرعة حملها وقفز بها إلى الرصيف قبل وصول القطار.

وبدا على وجه الفتاة مشاعر الصدمة والبكاء، فيما حاول الشاب تهدئتها وأخذ يعاتبها على الضرر الذي كانت ستلحقه بنفسها لو كانت بقيت في مكانها.

وفي تصريحات لموقع “سود إنفو” الإلكتروني، قال الشاب الجزائري “لقد قمت بما قمت به لأسباب إنسانية، فمن غير المعقول أن أراها تنتحر وأقف متفرجًا”.

Abdel, le héros de la gare du Midi : « Je ne pouvais pas la voir mourir devant moi » (vidéos) https://t.co/5KHB6p9JUk — Sudinfo.be (@sudinfo_be) August 24, 2023

“بطل محطة القطار”

واحتفت وسائل إعلام بلجيكية بعبد الرؤوف وأطلقت عليه لقب “بطل محطة القطار”، كما طالبت بمكافأته عبر تسوية وضعه القانوني ومنحه وثائق إقامة رسمية، كونه يُعدّ مهاجرًا غير نظامي.

كما أثنى النائب البرلماني البلجيكي، أندري فْلَهوت، بالشاب الجزائري ووصفه على حسابه في فيسبوك، بـ”البطل”.