لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون، اليوم الاثنين، في حادث تحطم طائرة مروحية مخصصة لمكافحة الحرائق تابعة لإدارة الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب المجلس الوطني لسلامة النقل، فقد قُتل شخص كان على متن المروحية، إلى جانب شخص آخر على الأرض.

وأظهر مقطع فيديو “المروحية” وهي تحلق مشتعلة مع دخان أسود يندلع من الجزء الخلفي قبل أن يؤدي عطل تقني إلى خروجها عن السيطرة حيث بدا أن طرف الذيل ينكسر.

UPDATE: A helicopter has gone down in Pompano Beach, Florida this morning, crashing into an apartment building.

Details:

– Three crew members were onboard the Eurocopter EC135 helicopter.

– The crash happened at around 8:45 AM ET.

– Initial reports indicate that at least 2…

