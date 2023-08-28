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مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تحطم طائرة مروحية في ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

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28/8/2023-|آخر تحديث: 28/8/202309:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون، اليوم الاثنين، في حادث تحطم طائرة مروحية مخصصة لمكافحة الحرائق تابعة لإدارة الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب المجلس الوطني لسلامة النقل، فقد قُتل شخص كان على متن المروحية، إلى جانب شخص آخر على الأرض.

وأظهر مقطع فيديو “المروحية” وهي تحلق مشتعلة مع دخان أسود يندلع من الجزء الخلفي قبل أن يؤدي عطل تقني إلى خروجها عن السيطرة حيث بدا أن طرف الذيل ينكسر.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلًا عن السلطات إن المروحية المحترقة من نوع “يوروكوبتر EC135” وكان على متنها 3 أشخاص، وتحطمت بالقرب من مدرسة ثانوية في شاطئ بومبانو بالقرب من فورت لودرديل.

وتُظهر اللقطات من موقع الحادث فجوة متفحمة في سقف المبنى الذي تحطمت المروحية فوقه، وأضرار جسيمة في هيكله.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستحقق في سبب الحادث، إلى جانب المجلس الوطني لسلامة النقل الذي سيكون مسؤولاً عن التحقيق.

المصدر : الجزيرة مباشر