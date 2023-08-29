أصغر مرشد سياحي في لبنان.. لاجئ فلسطيني بعمر 10 أعوام (فيديو)

من حي “مار نقولا” بسوق البلدة القديمة بمدينة صيدا جنوبي لبنان، يشاهد اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الفران (10 أعوام) السياح الأجانب والعرب وهم يتجولون بين الأماكن التاريخية والتراثية التي تميز المدينة.

ولا يستهوي الفران اللعب مع أقرانه في ساحة البلدة، بل يقضي يومه يرتقب السياح الذين يرافقهم مرشدون سياحيون، يسير معهم في جولاتهم السياحية حتى أصبحت لديه حصيلة معلوماتية كبيرة عن معظم الأماكن التاريخية في صيدا.

ولدى اللاجئ الصغير معلومات كثيرة عن تاريخ مدينة صيدا وآثارها، ولديه شغف كبير في التعرف على تاريخ البلدان، ولا يتوقف عن ترديد الأسئلة على والديه عن الأماكن في صيدا، وبما يملكانِه من معلومات ومصادر مفتوحة عبر شبكة الإنترنت، يُشبعان فضوله عن المدينة التي ولدا فيها.

“أصغر مرشد سياحي في صيدا” هو اللقب الذي أطلقه سكان البلدة القديمة على عبد الرحمن، وبدأ الأمر في السابعة من عمره لمجرد إشباع فضوله وزيادة معرفته بتاريخ مدينته.

يقول الطفل عبد الرحمن لكاميرا الجزيرة مباشر “منذ عامين قررت ممارسة عملي كمرشد سياحي، ليكون عملًا أتحصّل منه على مصدر رزق لإعالة عائلتي، حيث لازم والدي الفراش بعد إجراء أكثر من عملية في القلب، وهو ممنوع من ممارسة أي عمل مجهد”.

ويضيف “صرت أتنقل مع السياح والمرشد السياحي في الأماكن التاريخية والأثرية التي يختارونها، أضع كل تركيزي مع المرشد لحفظ المعلومات عن القلعة البحرية وخان صاصي والمسجد العمري، وهي من أهم معالم البلدة القديمة”.