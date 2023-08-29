“تشات جي بي تي” يطرح نسخة مخصصة للأعمال

أعلنت شركة “أوبن إيه آي”، أمس الاثنين، اعتزامها إطلاق نسخة من “تشات جي بي تي” متخصصة في الأعمال، في وقت تشهد منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة انخفاضا في أعداد مستخدميها بعد أشهر من انطلاقتها التاريخية.

وأوضحت “أوبن إيه آي” في منشور أن “تشات جي بي تي إنتربرايز” ستوفر للمهتمين بالأعمال نسخة مميزة من روبوت المحادثة، مع تحسينات تتعلق بالأمان والخصوصية تناسب الشركات.

وأصبحت مسألة أمن البيانات مهمة بالنسبة إلى شركة “أوبن إيه آي”، إذ تمنع الشركات الكبرى، ومنها “آبل” و”أمازون” و”سامسونغ” موظفيها من استخدام “تشات جي بي تي” خشية الكشف عن معلومات حساسة.

وأضافت “أوبن إيه آي”: “نشهد اليوم خطوة أخرى نحو ذكاء اصطناعي مساعد في العمل، مفيد لأي مهمة، مكيّف خصيصاً لمؤسستكم، ويحمي بيانات شركتكم”.

ويشبه “تشات جي بي تي” المخصص للأعمال برنامج “بينغ تشات إنتربرايز” من “مايكروسوفت” الذي يستخدم تقنية “أوبن إيه آي” نفسها من خلال شراكة كبرى.

ورأت الشركة أن “في إمكان الذكاء الاصطناعي المساعدة والارتقاء بكل جانب من جوانب الحياة العملية وجعل فرق العمل أكثر إبداعاً وإنتاجية”.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة في وقت تجهد فيه “أوبن إيه آي” للإبقاء على جانب الإثارة التي جعلت “تشات جي بي تي” أسرع التطبيقات تحميلاً في العالم في الأسابيع التي تلت إصداره.

وبات هذا الإنجاز الشهر الفائت مسجلاً باسم “ثريدز”، الخدمة المنافسة لـ”إكس” (تويتر سابقاً)، التي أنشأتها شبكة “ميتا”.

وأفادت شركة التحليل “سيميلار ويب” بأن حركة “تشات جي بي تي” تراجعت بنسبة 10% تقريباً في يونيو/حزيران ومثلها في يوليو/تموز الماضييْن، وهو انخفاض يمكن أن يُعزى إلى العطلة الصيفية المدرسية، وفق قولها.

وأشارت تقديرات “سيميلار ويب” إلى أن نحو ربع مستخدمي “تشات جي بي تي” في كل أنحاء العالم هم من الفئة العمرية 18-24.

تكتسب تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي” شعبية واسعة، مما يسلط الضوء على إحدى التقنيات التي ربما تغيّر تمامًا أسلوب عمل الشركات وحياة المجتمعات.

وحققت روبوتات المحادثة التي تم تقديمها بديلًا للبحث التقليدي عبر الإنترنت، نجاحًا كبيرًا منذ إطلاق “تشات جي بي تي” في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وتطبيق “شات جي بي تي” مجاني الاستخدام، لكنه يوفر أيضًا اشتراكًا مميزًا يمكن المستخدمين فيه دفع 20 دولارًا شهريًّا للتمتع بخدمات النموذج الأكثر تطورًا، وهو “جي بي تي-4”.