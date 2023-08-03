الأردن.. الشرطة تحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان وإشادات على مواقع التواصل (فيديو)

لاقت مبادرة نفذها الأمن العام الأردني، تمثلت في تحقيق حلم طفل مصاب بالسرطان ارتداء زي الشرطة والشعور بأنه أحد أفرادها، استحسان الأردنيين على مواقع التواصل.

وفي تصريح إذاعي، قال الرائد عمر النعيمات، مدير قسم الشرطة المجتمعية في العاصمة عمان إن المديرية تلقت مناشدة من إدارة مستشفى الحسين للسرطان تتعلق بأمنية الطفل أحمد أبو يحيى، البالغ من العمر 4 أعوام، راغبًا في أن يشعر بأنه رجل أمن عام أو شرطي ولو للحظة.

ولفت النعيمات إلى أن الطفل أبو يحيى سيخضع لعملية زرع نخاع شوكي ضمن سلسلة علاجات مقررة لوضعه الصحي، لذا قررت إدارة المستشفى إسعاده قبل عمليته بتحقيق أمنيته، مؤكداً أن الطفل وجه لهم كلمة شكر على مبادرتهم قائلاً: “شكرا الشرطة أنا بحبكم كثير”.

ونشر حساب الأمن العام الأردني، الأربعاء، فيديو لزيارة دورية شرطة النجدة إلى مستشفى الحسين للسرطان في العاصمة مصطحبة الطفل في جولة بمركبة شرطية، مرتديًا زيًا رسميًا، كما اهدته المديرية لعبة سيارة شرطة صغيرة.

ولاقت المبادرة التي وصفها ناشطون بأنها “مبادرة إنسانية سامية وجابرة للخواطر” استحسانًا من المغردين، وعلق المدون ثائر عربيات عبر حسابه في تويتر: “الله يشافي أحمد.. كل الفخر والاعتزاز بإنسانية أجهزتنا الأمنية”.

وكتب أحد المدونين: “يا الله كم الإنسانية بهذا الفيديو، جبر الخواطر عبادة وإن شاء الله ربنا يشفي ويكون شرطي بالمستقبل”.

وغرد الأكاديمي نضال: “الشرطي الصغير، شكراً لمديرية الأمن العام لمسات إنسانية ورثتموها من مبادئ الوطن”.

نسأل الله الشفاء العاجل لأحمد وأن يمده بالصحة والعافية إن شاء الله وكل الشكر لمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية وشرطة نجدة العاصمة ومديرية شرطة شمال عمان ومركز الحسين للسرطان

#الشرطي الصغير الطفل احمد ابو يحيى…#الأمن_العام #الشرطة_المجتمعية#الأردن 🇯🇴 pic.twitter.com/A4jhV7daXO — Rana Ghraiz Weshah🇯🇴 (@GhraizRana) August 3, 2023