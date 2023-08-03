بعد غياب 100 عام.. ولادة أول مجموعة من صغار المها العربي في السعودية (فيديو)

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، الأربعاء، عن إعادة توطين الجيل الأول من صغار المها العربي التي أطلقها المركز في محمية نيوم بعد 100 عام من الغياب.

وشارك حساب “نيوم” مقطعًا مصورًا، معلقًا بالقول “تعرّف على أحدث سكان الحياة البرية في نيوم، فقد احتفل فريقنا، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بولادة أول مجموعة من صغار المها العربي”.

تعرّف على أحدث سكان الحياة البرية في #نيوم🦌

فقد احتفل فريقنا في برنامج إعادة توطين الحياة الفطرية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بولادة أول مجموعة من صغار المها العربي 😻@NCW_center pic.twitter.com/qJxANNvBiJ — NEOM (@NEOM) August 2, 2023

وتمكن فريق بحثي تابع لجامعة سيدني في شهر مارس الماضي، من اكتشاف تركيبة الحمض النووي للمها العربي مع تزايد معدلات انقراضه مما أسهم في محاولات إعادة تنشئته وتربيته.

و”المها العربي” هي أحد أنواع الظباء المنتمية لفصيلة البقريات، والمهددة بالانقراض جراء عمليات الصيد، وقلة المساحات الرعوية الخاصة بها.

بعد 100 عام من الغياب، الجيل الأول من صغار المها العربي التي أطلقها #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية تخطو أولى خطواتها في محمية @NEOM.#محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/854bPXHIOY — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) August 2, 2023

وحيوان المها هو حيوان رشيق القوام يصل وزنه إلى 130 كم وطوله حوالي 170 سم، ويميل لون الجسم إلى البياض، كما يمتاز المها بقرنين طويلين يصل طول الواحد منها إلى 70 سم، وهي حادة النهاية وهي في الذكور أكبر وتستخدم في العراك مع الحيوانات الأخرى خلال فترة التزاوج وكذلك ضد المفترسات.