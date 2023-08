هدد رجل معروف على نطاق واسع بمقطعه الكوميدي على قناة “بي بي سي” البريطانية بمقاضاة القناة بعد مرور17 عامًا على مقابلته الكوميدية، بدعوى عدم مكافأته بأي مبلغ ماليّ لقاء ظهوره الإعلامي، والانتشار الساحق الذي حققه المقطع.

وظهر غاي غوما، خرّيج دراسات الأعمال الكونغولي-الفرنسي، عام 2006 في حلقة بث مباشر على قناة “بي بي سي” بالخطأ، حيث كان موجودًا في مقرّ القناة لأجل مقابلة عمل تتعلق بوظيفة “ماسح بيانات”.

ولسوء حظّه، فقد كان هناك تشابه بين اسمه واسم ضيف الحلقة المقصود، وهو خبير تكنولوجيا المعلومات “جاي كيني”، الذي كان من المفترض أن يتم استضافته للحديث عن النزاع القانوني بين شركتي “أبل كوربس” و”أبل للكمبيوتر”.

وفي حين كان الخبير “كيني” ينتظر في غرفة أخرى، تم نقل “غوما” الذي كان ينتظر في غرفة الاستقبال إلى أستوديوهات البث المباشر.

وبَدَت على غوما علامات الارتباك والاستغراب عندما بدأت مقدمة البرنامج “كارين بومان” بطرح الأسئلة عليه، لكنه لم ينسحب من المقابلة، بل اختار أن يجيب عن الأسئلة باقتضاب، وبطريقة لاقت إعجاب الملايين آنذاك.

وأصبح غوما أحد الوجوه الأكثر شهرة في المملكة المتحدة، لكنه قال الآن إنه لم يتلق أي عائدات من هيئة الإذاعة البريطانية، ويريد جزءًا من الأموال التي “حصلوا عليها من المقابلة”.

وقال غوما في مقابلة مع بودكاست “Accidental Celebrities” أو “مشاهير بالصدفة” إنه يعتقد أنه يجب أن يحصل على حصة من العائدات التي حققتها القناة نتيجة انتشار مقطعه.

وأضاف أنه حاول التواصل مع القناة، دون أن يتلقى أي ردّ، وقال “سأذهب إلى المحكمة بسبب الأموال التي جنوها من المقابلة، ولم يعطوني فلسًا واحدًا منها. إنهم يستخدمون المقطع منذ حوالي 20 عامًا دون أن أحصل على أي فلس. عندما أرى أنهم يدفعون للناس الملايين هنا وهناك، فإن هذا المقطع جعلهم أكثر ثراء”.

وأفادت وسائل إعلامية بأن غوما يعمل الآن في مؤسسة خيرية تساعد الأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم، ويخطط لتأليف كتاب بعنوان “الرجل الخطأ”.

