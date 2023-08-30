استعانت صيدلية في حي عدنان منديريس في مدينة يالوفا شمالي تركيا، بإنسان آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ووظفته كفنيّ في صيدلية يستقبل الزبائن، ويجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم فيما يخص الأدوية والمستحضرات.

وبحسب تصريحات لمدير الصيدلية يوسف سيرت، للصحف المحلية فإن الروبوت يدعى “ماربوت” هو روبوت اجتماعي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو الوحيد في يالوفا وتركيا بشكل عام، الذي شغل تلك الوظيفة.

وقال سيرت “لا يوجد شيء لا يستطيع ماربوت فعله طالما أنه مبرمج عليها، وظيفته حاليًا الترحيب وإرسال المرضى للأقسام المسؤولة، كما أنه يعطي معلومات المنتج، ومنذ ظهوره أحبه الأطفال كثيرًا، كما يأتي الناس من المدن والبلدات المحيطة لرؤية الروبوت، ولهذا السبب أضاف جوًا مختلفًا تمامًا إلى الصيدلية، ولا يتردد في إظهار مهاراته في الرقص لمن يرغب”.

وحسب ما جاء في الصحيفة فإن وجوده أثار قلق زملائه في العمل بعض الشيء باحتمالية “أخذ مكانهم”، وهو ما نفتها مظاهر التعاون بين العاملين والروبوت داخل الصيدلية.

وأنتجت شركة “أكين روبوتس” التركية “ماروت” للمساعدة في أنشطة عدة، وأظهرته في معارض ومؤتمرات للصناعات التقنية، وعُرض في متحف إسطنبول للروبوت، واحتفت به الكثير من وسائل الإعلام التركية منذ ظهوره الأول في صيدلية مرمرة.