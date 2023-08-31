القانون الباكستاني ينص على أن يجب أن يكون راتب الرئيس مرتفعًا ولو بروبية واحدة عن أي منصب رسمي آخر

طالب الرئيس الباكستاني عارف علوي بزيادة راتبه الشهري الرسمي مرة ونصف المرة، في سابقة فريدة من نوعها.

وحسب صحفية “The News” المحلية، فإن مكتب الرئاسة الباكستانية أرسل أوائل أغسطس/آب الجاري رسالة إلى مجلس الوزراء المؤقت حول ضرورة تعديل القانون التشريعي الذي ينظم راتب رئيس الدولة، وبدوره أعلن المجلس بدء دراسة الأمر.

وطالب علوي بزيادة راتبه بأثر رجعي، وأوضحت الصحيفة أن رئيس الجمهورية يتقاضى حاليًا 846 ألف روبية باكستانية، وهو ما يعادل 2793 دولارًا شهريًا، ويريد الرئيس تطبيق الزيادة على خطوتين.

وإذا تمت الموافقة على التعديلات المقترحة فسيتم زيادة راتبه إلى نحو مليون و24 ألف روبية باكستانية (3380 دولارًا) بأثر رجعي بدءًا من 1 يوليو 2021، وبداية من 1 يوليو 2023 يرتفع الراتب إلى مليون و229 ألف روبية (4056 دولارًا).

⭕️ في سابقة فريدة من نوعها طالب الرئيس الباكستاني "#عارف_علوي" بزيادة راتبه الشهري بنحو 1.5 ضعف. ⭕️ ووفقا لما نقلته صحيفة "The News" المحلية فإن مكتب الرئاسة الباكستانية أرسل أوائل أغسطس الجاري رسالة إلى مجلس الوزراء المؤقت حول ضرورة تعديل القانون التشريعي الذي ينظم راتب رئيس… pic.twitter.com/uPntUnZMCI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 31, 2023

وبذلك سيحصل رئيس الدولة على أكثر من 4 ملايين روبية باكستانية إضافية نتيجة دفع المتأخرات بعد إعادة حساب راتبه.

وتستند الرئاسة في مطالبها على قانون الرواتب، الذي بموجبه يجب أن يزيد راتب الرئيس، لاعتبارات رمزية، بروبية واحدة عن راتب أي مسؤول يشغل منصبًا عامًا.

وأشار مكتب الرئيس إلى أن رئيس المحكمة العليا في باكستان، الذي يشغل منصبًا عامًا، قد ارتفع راتبه خلال العامين الماضيين، ليصل في بداية يوليو الماضي إلى مليون 229 ألف روبية، فيما لم يتم رفع راتب الرئيس، لذلك طالب المكتب برفع راتب الرئيس روبية واحدة فقط عن راتب رئيس المحكمة العليا.