مطعم إسباني يشتري أغلى قطعة جبن في العالم.. تعرف إلى ثمنها (فيديو)

حطمت قطعة جبن تزن 2.2 كيلوغرام الرقم القياسي لأغلى أنواع الجبن على الإطلاق بعد بيعها بمزاد علني بـ30 ألف يورو (32800 دولار).

ودفع مطعم إسباني هذا المبلغ الضخم مقابل قطعة جبن “كابراليس” المصنوعة يدويًّا من حليب البقر والماعز، التي تنضج لأشهر عدة بكهوف في جبال لوس بيكوس دي يوروبا، بحسب صحيفة “نيويورك بوست”.

وخلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب كل عام تستضيف مدينة لاس أريناس دي كابراليس الإسبانية مسابقة لاختيار أفضل قطع جبن “كابراليس”، ثم تُباع القطع الفائزة في مزاد علني.

وتم تصنيع قطعة الجبن بمصنع في مدينة كابراليس، وذلك قبل اختيارها عن طريق لجنة التحكيم من بين 15 منتجًا، لتكون الأكثر طلبًا في المزاد.

وقال “غييرمو بينداس بادا” صانع الجبن الفائز الذي ينضج لمدة 10 أشهر في كهف على ارتفاع 1500 متر فوق مستوى سطح البحر: “كنا نعلم أن لدينا جبنًا جيدًا، لكننا كنا نعلم أيضًا أنه من الصعب جدًّا الفوز”.