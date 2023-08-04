تركيا.. مساجد تنشئ قسما خاصا للحلويات والعصائر لتشجيع الأطفال على الحضور (فيديو)

أشرف عدد من رجال الدين الأتراك على تنظيم مبادرة بعنوان “سوق المسجد”، وهي مبادرة تهدف لوضع قسم بتصميم خاص داخل حرم الجامع يحوي عصائر وحلويات وبسكويت وشوكولاتة، لتوزيعها على الأطفال الذين يحضرون إلى دروس تعلم القرآن الكريم.

وتهدف هذه المبادرة لخلق رغبة لدى الأطفال في الذهاب إلى المسجد والتوجه لدروس حفظ القرآن الصيفية التي تعقد كل عام، وتداولت منصات محلية مقاطع فيديو تتضمن تنفيذ المبادرة في مساجد عدة بمدن تركية.

ونشرت منصات محلية ووسائل إعلام تركية صورًا تظهر تنفيذ المبادرة في أحد المساجد في ولاية سينوب الواقعة شمالي تركيا عن طريق وضع قسم بتصميم خاص داخل حرم المسجد.

Sinop'un Ayancık ilçesindeki camilerde devam eden yaz Kur'an kursuna öğrencilerin camiye ilgisini artırmak amacıyla "Cami Market" projesi hayata geçirildi. Sağlıklı yiyeceklerle cami çocuklarımız için çekici hale getirilmiş. pic.twitter.com/ylz5BRs38o — camideyiz.biz (@camideyizbiz) August 4, 2023

وقالت وسائل إعلام تركية إنه من المقرر تنفيذ المبادرة في عدد من مساجد المنطقة، لتشجيع الطلاب على الحضور لتعلم القرآن.

وأوضحت الصور المتداولة وضع إمام المسجد لأرفف وسط المسجد، وكتابة جمل تحفيزية على كل رف منها “هيا تعالَ إلى المسجد، المسجد سيكون جميلًا معك”.

☺️ Sinop'un Ayancık ilçesindeki camilerde devam eden yaz Kur'an kursuna, öğrencilerin ilgisini artırmak amacıyla "Cami Market" kuruldu. 🔸Hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan 'Cami Market'lerde meyve suyu, kek, bisküvi, çikolata gibi ürünler yer alıyor. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 3, 2023

وفي تصريح صحفي قال إمام المسجد مراد دمير إنه وبالإضافة إلى هذه المبادرة، تم تنظيم أنشطة اجتماعية مثل تنس الطاولة وكرة القدم، بالإضافة إلى دروس عن المعلومات الدينية الأساسية وحياة النبي -صلى الله عليه وسلم- والدروس الأخلاقية داخل المسجد.

وأشار دمير إلى أن المبادرة الأخيرة يدعمها “المحسنون” موضحًا أنه في العام الماضي كانوا يمنحون الهدايا في اليد للأطفال، وهذا العام صمموا الأرفف بشكل خاص لدى النجار، وأطلقوا هذا المشروع.

🕌#Sinop Ayancık'ta din görevlileri tarafından başlatılan 'Cami Market' projesi çocukların yaz Kur'an kursuna olan ilgisini artırdı pic.twitter.com/hAabBzmnCz — GZT (@gztcom) August 4, 2023

وأظهرت الصور المتداولة وجود لافتة بجانب الأرفف كتب عليها أن هذا المشروع جاء لزيادة الرغبة لدى الأطفال في المجيء إلى المسجد لترغيبهم في الصلاة، كما تضمنت مطالبة لأهل الخير للمساهمة في هذه المبادرة.