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تركيا.. مساجد تنشئ قسما خاصا للحلويات والعصائر لتشجيع الأطفال على الحضور (فيديو)

مبادرة لتشجيع الأطفال على الحضور للمسجد (منصات التواصل)
4/8/2023-|آخر تحديث: 4/8/202306:58 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أشرف عدد من رجال الدين الأتراك على تنظيم مبادرة بعنوان “سوق المسجد”، وهي مبادرة تهدف لوضع قسم بتصميم خاص داخل حرم الجامع يحوي عصائر وحلويات وبسكويت وشوكولاتة، لتوزيعها على الأطفال الذين يحضرون إلى دروس تعلم القرآن الكريم.

وتهدف هذه المبادرة لخلق رغبة لدى الأطفال في الذهاب إلى المسجد والتوجه لدروس حفظ القرآن الصيفية التي تعقد كل عام، وتداولت منصات محلية مقاطع فيديو تتضمن تنفيذ المبادرة في مساجد عدة بمدن تركية. 

ونشرت منصات محلية ووسائل إعلام تركية صورًا تظهر تنفيذ المبادرة في أحد المساجد في ولاية سينوب الواقعة شمالي تركيا عن طريق وضع قسم بتصميم خاص داخل حرم المسجد.

وقالت وسائل إعلام تركية إنه من المقرر تنفيذ المبادرة في عدد من مساجد المنطقة، لتشجيع الطلاب على الحضور لتعلم القرآن.

وأوضحت الصور المتداولة وضع إمام المسجد لأرفف وسط المسجد، وكتابة جمل تحفيزية على كل رف منها “هيا تعالَ إلى المسجد، المسجد سيكون جميلًا معك”.

وفي تصريح صحفي قال إمام المسجد مراد دمير إنه وبالإضافة إلى هذه المبادرة، تم تنظيم أنشطة اجتماعية مثل تنس الطاولة وكرة القدم، بالإضافة إلى دروس عن المعلومات الدينية الأساسية وحياة النبي -صلى الله عليه وسلم- والدروس الأخلاقية داخل المسجد.

وأشار دمير إلى أن المبادرة الأخيرة يدعمها “المحسنون” موضحًا أنه في العام الماضي كانوا يمنحون الهدايا في اليد للأطفال، وهذا العام صمموا الأرفف بشكل خاص لدى النجار، وأطلقوا هذا المشروع.

وأظهرت الصور المتداولة وجود لافتة بجانب الأرفف كتب عليها أن هذا المشروع جاء لزيادة الرغبة لدى الأطفال في المجيء إلى المسجد لترغيبهم في الصلاة، كما تضمنت مطالبة لأهل الخير للمساهمة في هذه المبادرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند