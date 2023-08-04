جدل في فرنسا بعد نشر متاجر صور أشخاص وهم يسرقونها على الواجهة

تسبب نشر متاجر في مدينة نيس جنوبي فرنسا، لصور أشخاص متلبسين بالسرقة منها على واجهات تلك المتاجر، في جدل على منصات التواصل الفرنسية.

وعرضت قناة “أر أم سي” الفرنسية، تقريرًا خاصًّا لمتاجر اختارت أن تواجه عمليات السرقة، بعرض صور الأشخاص الذين التقطتهم الكاميرا أثناء سرقتهم من أجل تحذيرهم، ومنعهم من تكرار الأمر.

ونوهت القناة في تقريرها إلى أن هذه الخطوة قد تدين المحلات بتهم تتعلق بالتشهير، وعقوبات مالية قد تصل إلى 45 ألف يورو والحبس مدة عام.

وحسب ما ورد في التقرير فإن الأمر الذي يدين المحلات أكثر هو عدم احترامهم قرينة البراءة لدى نشرهم تلك الصور.

Affichage illégal de photos de voleurs par les commerçants à Nice: "la police dit qu'on a raison !" témoigne ce gérant de boutique#ApollineMatin pic.twitter.com/4BT6w6bAEg — RMC (@RMCInfo) August 1, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأمر، وأيد بعضهم هذه الخطوة واعتبرها ناجحة جدا، من أجل الحد من السرقة في ظل عجز القضاء عن إيجاد حل حقيقي، في حين عارض آخرون هذا الأمر واصفين إياه بأنه تشهير غير مبرر.

وكتب مغرد يدعى إنزو عبر حسابه “كنت سأضع علامات مضيئة كبيرة بنفسي، لا تسامح مع اللصوص”، وعلق آخر “هذا عندما لا تفعل العدالة شيئا، هذه الطريقة تفيد أكثر من تقديم شكوى، إنه أمر محزن في الحقيقة”.

J’aurais mis des grandes pancartes lumineuses moi carrément. Zéro tolérances pour les voleurs https://t.co/566DLtWhYy — Enzo 𓁢 (@ROSW1947) August 3, 2023

وغرد جوستين قائلا: “آمل أن نحصل على باقي القصة عندما يقدم أحدهم شكوى ويفوز بدعوى التشهير”.

J’espère qu’on aura la suite quand l’une d’elle portera plainte et gagnera son procès en diffamation https://t.co/BUnki253JN — Justine (@SunySama64) August 2, 2023

من جانبه قال “جان بيير للوش” رئيس جمعية تجار نيس، خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن ما يقوم به أصحاب هذه المتاجر هو أمر مستهجن ويعاقب عليه القانون، إلا أنها في ذات الوقت صرخة استغاثة منهم ولا بد من إيجاد حلول لجرائم السرقة التي نتعرض لها.