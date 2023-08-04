رفع الإقامة الجبرية عن المؤثر أندرو تيت في رومانيا

أعلنت محكمة الاستئناف في بوخارست، اليوم الجمعة، رفع قرار وضع المؤثر البريطاني الأمريكي أندرو تيت قيد الإقامة الجبرية في رومانيا، في انتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالبشر، مع وضعه تحت إشراف قضائي.

وكتبت المحكمة أن القرار يسري أيضا على شقيقه تريستان تيت وشركاء مفترضين آخرين أوقفوا بصورة متزامنة. ويسري قرار رفع الإقامة الجبرية “مدة 60 يوما، من 4 أغسطس/ آب 2023 إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

وخلال هذه الفترة، يجب على أندرو تيت (36 عاما) وشقيقه تريستان (34 عاما) أن يحضرا بانتظام إلى مركز الشرطة، ولا يُسمح لهما بمغادرة منطقة بوخارست من دون موافقة القاضي، وليس لديهما الحق في مقابلة المتهمين الرومانيين في القضية.

وقال الشقيقان تيت بلسان الناطق باسمها “نعرب عن خالص امتناننا للنظام القضائي الروماني لمراجعته العادلة” في القضية.

وأضافا أن “هذه النتيجة الإيجابية تسمح لنا بالاعتقاد بأن هناك تطورات إيجابية أخرى تلوح في الأفق وأن الحقيقة بدأت تتكشف”.

وقال أندرو لوسائل الإعلام عقب صدور القرار: “عندما ألقيت في زنزانة السجن، قالت وسائل الإعلام للعالم إنني شخص فظيع. قالت إنني آذيت الناس وأكسب الكثير من المال من الأعمال الإجرامية. ها نحن نقف بعد 7 أو 8 أشهر، ولم أر ضحية واحدة في الأخبار. ولا أعرف ما إذا كان لديهم”.

وأضاف “رأيت كثيرا من الفتيات يدافعن عني، وكثيرا من الناس يدافعون عني. لم أرَ شخصًا واحدًا يقف ويقول إنني قد أسأت إليه، ولا أحد”.

وألقي القبض على الأخوين أواخر ديسمبر/ كانون الأول، وأمضيا 3 أشهر في الحبس الاحتياطي، قبل وضعهما قيد الإقامة الجبرية التي اعترضا عليها في مناسبات عدة. ولم يُحدَّد موعد المحاكمة بعد.

ويواجه أندرو تيت أيضا اتهامات بالعنف الجنسي في بريطانيا، على خلفية وقائع تعود إلى ما بين 2013 و2016.

وعُرف أندرو تيت بداية عبر مشاركته في برنامج تلفزيون الواقع “بيغ براذر” سنة 2016 في بريطانيا. لكن سرعان ما استُبعد من البرنامج بسبب انتشار مقطع فيديو يظهره يضرب امرأة.

وشاع صيت تيت على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2022، إذ وصفه مؤيدون للنسوية وغيرهم بأنه “كاره للنساء”، بسبب تعليقات له عن المرأة وطريقة معاملتها.

وعُلقت حساباته على شبكات اجتماعية عدة. وأعيد تفعيل حسابه على تويتر، الذي يتابعه نحو 7.5 ملايين مستخدم، بعدما اشترى الملياردير إيلون ماسك الشبكة الاجتماعية التي أصبح اسمها الرسمي “إكس”.