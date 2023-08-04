روسيا.. العثور على مقبرة لنساء وأطفال أُعدموا برصاص جنود ألمان في الحرب العالمية الثانية (صور)

نشرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، لقطات تظهر العثور على مقبرة تضم رفات نساء وأطفال وكبار سن في مدينة “كورسك” الروسية، أُعدموا على يد جنود ألمان في الحرب العالمية الثانية.

وقالت الوكالة، عبر قناتها على تليغرام، الخميس: “عثر الباحثون على قبور جديدة في مكان إعدامات جماعية للمدنيين على يد النازيين”.

وأشارت الوكالة إلى مقتل أكثر من 18 ألف مدني خلال احتلال المنطقة إبان الحرب العالمية الثانية.

وتعد معركة كورسك إحدى المعارك الرئيسة في الحرب العالمية الثانية، ووقعت في المدة من 5 يوليو/تموز إلى 23 أغسطس/آب 1943 في المنطقة الجنوبية للجبهة الشرقية، عندما هاجمت القوات الألمانية القوات السوفيتية في منطقة كورسك، وكان للمعركة تأثير كبير في تحوّل مسار الحرب العالمية الثانية.

وانتهت المعركة بانتصار القوات السوفيتية وتراجع الجيش الألماني، وهذا أعطى دفعة قوية لقوات الحلفاء الذين كانوا يحضرون للتحرك في أوربا الغربية، كما أن هذه المعركة شكلت منعطفًا مهمًا في الحرب، وجعلت القوات الألمانية تفقد معظم قدرتها الهجومية السابقة.