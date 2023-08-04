شاهد: لحظة سقوط سيارة في حفرة كبيرة سببتها الفيضانات في الصين

تمكّن سائق من إيقاف سيارته في اللحظة الأخيرة قبل وقوعها في حفرة كبيرة، حسبما وثّقت الكاميرا المثبتة على حافلته لحظة سقوط سيارة كانت بجانبه.

ويظهر في الفيديو الذي تم التقاطه في شانغهاي بالصين، الخميس، لحظة سقوط سيارة في حفرة كبيرة سببتها الفيضانات.

واستطاع المارة إنقاذ سائق السيارة التي سقط، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

على حافة الحفرة.. سائق يتمكن من إيقاف سيارته قبل وقوعها ويوثق سقوط سيارة لحظة سقوط سيارة كانت بجانبه#الجزيرة_مباشر | #الصين pic.twitter.com/DjmUzApQ9z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 4, 2023

الفيضانات في الصين

وهطلت الأمطار بغزارة على مساحات في الصين خلال الأيام الماضية، وغمرت مدنًا وأماكن عديدة، ويسابق عمال الإنقاذ الزمن لاحتواء الآثار الناجمة عن الإعصار دوكسوري.

وتظهر البيانات الرسمية أن حوالي 98% من إجمالي 654 مدينة رئيسة في الصين معرضة للفيضانات والتشبع بالمياه.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، الخميس، إن هطول الأمطار في الأقاليم الشمالية الشرقية قد يزيد بما يصل إلى 50% خلال أغسطس/آب الجاري.