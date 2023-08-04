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شاهد: لحظة سقوط سيارة في حفرة كبيرة سببتها الفيضانات في الصين

وثقت كاميرا مثبتة على إحدى المركبات لحظة سقوط سيارة حفرة كبيرة سببتها الفيضانات في الصين (رويترز)
4/8/2023-|آخر تحديث: 4/8/202311:28 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تمكّن سائق من إيقاف سيارته في اللحظة الأخيرة قبل وقوعها في حفرة كبيرة، حسبما وثّقت الكاميرا المثبتة على حافلته لحظة سقوط سيارة كانت بجانبه.

ويظهر في الفيديو الذي تم التقاطه في شانغهاي بالصين، الخميس، لحظة سقوط سيارة في حفرة كبيرة سببتها الفيضانات.

واستطاع المارة إنقاذ سائق السيارة التي سقط، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

الفيضانات في الصين

وهطلت الأمطار بغزارة على مساحات في الصين خلال الأيام الماضية، وغمرت مدنًا وأماكن عديدة، ويسابق عمال الإنقاذ الزمن لاحتواء الآثار الناجمة عن الإعصار دوكسوري.

وتظهر البيانات الرسمية أن حوالي 98% من إجمالي 654 مدينة رئيسة في الصين معرضة للفيضانات والتشبع بالمياه.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، الخميس، إن هطول الأمطار في الأقاليم الشمالية الشرقية قد يزيد بما يصل إلى 50% خلال أغسطس/آب الجاري.

لحظة سقوط سيارة في حفرة كبيرة سببتها الفيضانات في الصين
المصدر : الجزيرة مباشر