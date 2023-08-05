أيام الله.. ما حكم تصوير الفقراء والمحتاجين عند التصدق عليهم عبر البرامج التلفزيونية؟ (فيديو)

قال الدكتور نور الدين الخادمي ، إن تصوير الفقراء والمحتاجين عند التصدق عليهم عبر البرامج التلفزيونية أو الوسائط الرقمية، لا حرج فيه إذا كان لأغراض تدعو إليها طبيعة عمل الجمعيات الخيرية، أو بهدف حث الناس على البذل والعطاء.

وأضاف الخادمي في لقاء مع برنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر “يجوز أيضا تصوير هذه الأعمال إذا كان الهدف إشعار الناس بأننا أمام حالة إنسانية كهجرة قسرية أو في زلزال أو جائحة مثل كورونا ونحو ذلك، وحث الأغنياء على التصدق والمساعدة لمد يد العون للمحتاجين”.

وتابع “هذا من مقاصد الزكاة، ومن مقاصد الزكاة إظهارها، حتى يعلم الفقراء بأن لهم حقا في أموال الأغنياء فيتقدموا لأخذها بكرامة وعزة نفس”.

وشدد الخادمي على ضرورة حفظ كرامة الفقراء وصون خصوصياتهم في كل الأحوال، ومن ذلك عدم إظهار وجوههم بشكل واضح أمام الكاميرات، مشيرا إلى أنه إذا تمت مراعاة تلك الضوابط فلا حرج في التصوير.