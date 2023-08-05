“تيك توك” يمتثل لقواعد الاتحاد الأوربي ويعلن عن تغييرات جديدة

أعلن تطبيق تيك توك، الجمعة، عن تغييرات امتثالًا لقواعد الاتحاد الأوربي الجديدة الصارمة، من بينها السماح للمستخدمين الأوربيين بإيقاف تشغيل خاصيّة عرض مقاطع الفيديو بناء على اهتماماتهم.

وبموجب القواعد الجديدة، سيضطر عمالقة الإنترنت إلى اتخاذ إجراءات أشد بشأن خصوصية البيانات وحماية الطفل والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

وأمهلت السلطات أكبر 19 شركة على الإنترنت، من بينها “تيك توك” و”أمازون” و”آبل” و”غوغل” و”ميتا” و”مايكروسوفت”، حتى 28 أغسطس/آب للامتثال تحت طائلة تكبدها غرامات باهظة.

وحثّ المفوض الأوربي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون “تيك توك” الشهر الماضي على تسريع امتثاله للقواعد الجديدة.

واستجابة للدعوة، أعلن “تيك توك” أنه سيسمح للمستخدمين في أوربا “بإيقاف التخصيص”، في إشارة إلى خاصيّة عرض مقاطع الفيديو ذات المحتوى الموصى به بناء على الاهتمامات الشخصية.

وأضاف في بيان أن المستخدمين الأوربيين يمكنهم اختيار تلقيهم توصيات بمشاهدة مقاطع “فيديو” شهيرة من الأماكن التي يعيشون فيها، ومن مناطق أخرى حول العالم.

وبفضل ميزات التخصيص والخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يحظى “تيك توك” بشعبية لا سيما بين الفئات الشابة، ولديه أكثر من مليار مستخدم.

لكن التطبيق يخضع إلى تدقيق غربي صارم بشأن علاقاته مع الصين، وهو مملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، لكنه ينفي أنه تحت وصاية بيجين.

وأعلن “تيك توك” عن إجراءات أخرى لضمان الامتثال لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوربي، تشمل تسهيل إبلاغ المستخدمين الأوربيين عن المحتوى غير القانوني، وحظر الإعلانات الموجهة للمستخدمين في أوربا الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.

وأضاف أنه سيكون أيضًا أكثر شفافية بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، ما يمنح المستخدمين مزيدًا من المعلومات حول سبب حذف مقاطع الفيديو.