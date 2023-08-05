فوضى وشغب في نيويورك بعد إعلان يوتيوبر شهير توزيع هدايا بالمدينة (شاهد)

اندلعت أعمال شغب في ميدان “سكوير بارك” في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، أمس الجمعة، بسبب وعد شاب شهير في مجال ألعاب الفيديو، بتوزيع هدايا على متابعيه في الميدان.

وقالت شرطة نيويورك إن الشاب “كاي سينات” الذي يتابعه ملايين من المراهقين على منصتي تويتش ويوتيوب وعد متابعيه بتوزيع أجهزة تحكم في ألعاب الفيديو مجانا عليهم في الميدان. وبدلًا من أن يتحول الحدث إلى احتفال ممتع انقلب إلى حدث فوضوي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مئات الشباب بدؤوا التوافد على الميدان أملًا في الحصول على الهدايا، لكن عندما حل الموعد ولم يحصلوا على شيء خرجت الأمور عن السيطرة وبدأ بعضهم إلقاء زجاجات المياه وأطلقوا ألعابا نارية واشتبكوا مع أفراد الشرطة الذين حاولوا فض التجمع.

وقال رئيس شرطة نيويورك جيف مادري إن الشرطة علمت لاحقا بالدعوة التي أطلقها كاي سينات لمتابعيه. وبحلول الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي كان هناك 300 شخص في المنطقة و”هو ليس حشدا كبيرا لكن العدد نما بسرعة هائلة وأصبحت المنطقة تعج بآلاف الشباب واندلعت أعمال شغب أدت إلى تدمير عدد من مركبات الشرطة ووقوع إصابات”.

وأظهرت مقاطع فيديو شبابا يقذف بعضهم بعضًا بزجاجات المياه والحجارة، كما ظهر كاي سينات بين الحشود بعد أن نزل من سيارته قبل أن تبعده الشرطة وتحتجزه ليواجه اتهامات بالتحريض على الشغب والتجمع غير القانوني.

ويتابع سينات 6 ملايين و500 ألف على منصة تويتش ونحو 4 ملايين مشترك لحسابه على يوتيوب.