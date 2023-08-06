إشادة على مواقع التواصل بممرض ليبي هرع لإنقاذ مريضة انقطع عنها الأكسجين (فيديو)

أشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بممرض ليبي بعد إسراعه لإنقاذ مريضة في المستشفى الذي يعمل به رغم سقوطه مرات عدة.

ونشر مستشفى مدينة الرجبان القروي -جنوبي غرب العاصمة طرابلس- مقطعًا مصوّرًا لأحد الممرضين العاملين به وهو يهرع لإنقاذ المريضة التي انقطع عنها الأكسجين.

ويظهر المقطع الممرض وهو يعدو داخل ممرات المستشفى قبل أن يسقط على الأرض، وعلى الفور نهض الممرض مسرعًا لينقذ المريضة.

وأشاد العديد من مستخدمي مواقع التواصل بتصرف الممرض وأثنوا على صنيعه.