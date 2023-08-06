المغرب.. 24 قتيلا بحادث سقوط حافلة في واد شرق الرباط (فيديو)

قضى 24 شخصًا، اليوم الأحد، إثر سقوط حافلة صغيرة في “واد” على طريق جبلي في إقليم أزيلال وسط المغرب، في حصيلة تعد بين الأعلى التي تسجلها المملكة لحوادث السير، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وأوضحت السلطات المحلية أن حافلة تقل ركابًا كانت متجهة إلى السوق الأسبوعية في مدينة دمنات انقلبت على أحد المنعطفات.

وأضافت أنه، وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، لمباشرة عمليات التدخل.

وبعد سقوطها في واد عميق على طريق جبلي خطير، تحطمت الحافلة، بحسب صور بثتها القناة التلفزيونية العامة الثانية.

وفتحت الأجهزة المختصة تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الحادث.

#MapActu أفادت السلطات المحلية بإقليم أزيلال بأن 24 شخصا لقوا مصرعهم، اليوم الأحد، في حادثة سير وقعت على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف.https://t.co/Atv0cQvVB7 pic.twitter.com/PayiOaUAzs — Agence MAP (@MAP_Information) August 6, 2023

وقال يوسف مخلوفي مدير مستشفى دمنات في مداخلة هاتفية مع التلفزيون “للأسف… كل من كانوا في الحافلة ماتوا، أحدهم نقل للمستشفى في حال خطرة وللأسف توفي متأثرًا بجروحه”، ومن بين الضحايا امرأتان وطفل، بحسب التلفزيون.

وتشتهر الطرق في المغرب والبلدان المغاربية بخطورتها، وتشهد حوادث متكررة.

وفي مارس/آذار الماضي، قضى 5 أشخاص وأصيب 27 آخرون، 12 منهم في حالة خطرة، في حادث سير قرب العاصمة الرباط.

كما أودى حادث آخر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحياة 11 شخصًا، وأسفر عن إصابة 43 آخرين قرب مدينة تازة شمال شرق المغرب.

وفي أغسطس/آب 2022، أدى حادث حافلة إلى مقتل 23 شخصًا وإصابة 36 آخرين في مدينة خريبكة شرق الدار البيضاء.

ويستخدم المغاربة الحافلات على نطاق واسع للتنقل في المناطق الريفية والنائية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 37 مليون نسمة.

ووفقًا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (حكومية)، بلغ عدد حوادث السير العام الماضي 113 ألفًا و740 حادثًا أدت إلى مصرع 3201 شخص بانخفاض 7% عن العام السابق 2021.

وبعد أسوأ حادث حافلة في تاريخ البلاد عام 2012 (42 قتيلًا)، وضعت السلطات المغربية استراتيجية وطنية لتعزيز السلامة على الطرق تهدف إلى خفض عدد حوادث السير والوفيات الناتجة عنها إلى النصف بحلول 2026.