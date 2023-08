إيلون ماسك يعرض دعم المفصولين من عملهم بسبب تغريداتهم.. ونشطاء: ابدأ بنفسك (فيديو)

أثارت تغريدة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك حول دعم الموظفين الذين فُصلوا من عملهم بسبب تغريداتهم على تويتر، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ماسك في تغريدة أمس الأحد “إذا تمت معاملتك بشكل غير عادل من قبل صاحب عملك، بسبب نشر شيء ما أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة، فسندفع فاتورتك القانونية، بدون حدود. أخبرونا من فضلكم”.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.

No limit.

Please let us know.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023