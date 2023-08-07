إيلون ماسك يعرض دعم المفصولين من عملهم بسبب تغريداتهم.. ونشطاء: ابدأ بنفسك (فيديو)

أثارت تغريدة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك حول دعم الموظفين الذين فُصلوا من عملهم بسبب تغريداتهم على تويتر، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ماسك في تغريدة أمس الأحد “إذا تمت معاملتك بشكل غير عادل من قبل صاحب عملك، بسبب نشر شيء ما أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة، فسندفع فاتورتك القانونية، بدون حدود. أخبرونا من فضلكم”.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill. No limit. Please let us know. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

التغريدة وصلت إلى أكثر من 106 ملايين مستخدم للمنصة، وانقسم الناس بين مؤيدين ومعارضين.

وعلق الكاتب والمدون جورج أوزانيان المعروف باسم “مادوكس” على ما كتبه ماسك بنشر خبر أفاد بطرد ماسك لموظفين في شركة تويتر بسبب نشرهم تغريدات انتقدته بعد استحواذه على الشركة.

وكتب “يمكنك البدء من هنا، إنه لم يطرد الموظفين الذين انتقدوه فحسب، بل طرد موظفين لتحدثهم عن ذلك، وسخر منهم بعد طردهم. هذا الرجل بطل العالم في الوزن الثقيل للنفاق”.

وعلق المحامي مارك زيد على التغريدة، وكتب “يعرض ماسك الدخول في عقد قانوني. إذا قبلت العرض ورفض ماسك الدفع، فاتصل بنا وسنناقش التمثيل القانوني المجاني لفرض التعاقد، نحن مهتمون بالأشخاص الذين تم طردهم لانتقادهم المتعصبين لتفوق العرق الأبيض أو النازيين الجدد أو مؤيدي أحداث السادس من يناير (اقتحام الكونغرس)”.

Musk offers to enter legal contract. If you accept offer & Musk refuses to pay, contact us & we'll discuss pro bono legal representation to enforce offer. We're interested in ppl who were fired for criticism of White Supremacists, Neo Nazis or supporters of Jan 6th. https://t.co/SWKPjL4XjY — Mark S. Zaid (@MarkSZaidEsq) August 6, 2023

كما انتقد سكوتي معايير المنصة وحذفها لبعض التغريدات، وكتب “ماذا لو عوملنا بشكل غير عادل من قبل تويتر بسبب نشرنا على تويتر؟”.

How about if we were treated unfairly by twitter for posting to twitter? https://t.co/evtQbk4oLD — Scotty Mar10 (@Allenma15086871) August 6, 2023

من جهته أشاد أحمد القثمي بتصرف ماسك، وكتب “باختصار شديد فإن المبدع ماسك داعم للمنضمّين له، داعم للنجاح ومشاريعه. أفضل شخصية في الوقت الحالي قدمت وما زالت تقدم للإنسانية الإلهام المثير للتفكير والكثير من الأدوات للاستفادة من حياتنا بالشكل الأفضل”.

بإختصار شديد

المبدع @elonmusk

داعم للمنظمين له..

داعم لنجاح مشاريعه..

أفضل شخصية في وقتنا الحالي قدمت و مازالت تقدم للإنسانية الإلهام المثير للتفكير و الكثير من الأدوات و الأساليب المختلفة و المتعددة للإستفادة من حياتنا بالشكل الأفضل على كوكب الأرض. https://t.co/OJasz2aTOc — أحمد القثمي (@AAlguthmi) August 6, 2023

وقد اعتبر كلاي ترافس أن ظاهرة فصل الموظفين بسبب تغريدات على حساباتهم الشخصية من الآثار السلبية لهذه المنصات، وكتب “إنه أمر لا يصدق. فصل الأشخاص بسبب ما يحبونه أو يؤيدونه على وسائل التواصل خارج العمل -على ما أعتقد- السابقة الأكثر تدميرا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي”.