شاهد: لحظة انفجار في مخزن غلال بولاية كوجالي التركية وسقوط جرحى
انفجر مخزن غلال في ميناء دريجنة بولاية كوجالي غربي تركيا، وأحدث تصاعدًا كثيفًا للنيران والدخان.
#SONDAKİKA Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/YL2LUqDUgl
— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) August 7, 2023
وأعلن محافظ كوجالي أن الانفجار أدى إلى إصابة 10 أشخاص حتى الآن، أحدهم حالته حرجة، في انتظار رصد باقي الأضرار. وأكدت وسائل إعلام محلية أن السلطات دفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحادث.
TMO silosundaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı…#Patlama #Kocaeli pic.twitter.com/ExJOup8PlK
— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) August 7, 2023
ورصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الانفجار في الميناء، والذي لم تتضح أسبابه حتى الآن.
Kocaeli'de Derince Limanı'nda patlama anı pic.twitter.com/x8SPOuKyMj
— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) August 7, 2023
Kocaeli Derince Limanı yakınlarındaki TMO deposunda patlama oldu. 4 kişinin yaralandığı patlamanın sesi Gölcük'ten de duyuldu. pic.twitter.com/lxzTxHwq9E
— Sabah (@sabah) August 7, 2023