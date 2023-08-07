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شاهد: لحظة انفجار في مخزن غلال بولاية كوجالي التركية وسقوط جرحى

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7/8/2023-|آخر تحديث: 7/8/202304:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انفجر مخزن غلال في ميناء دريجنة بولاية كوجالي غربي تركيا، وأحدث تصاعدًا كثيفًا للنيران والدخان.

وأعلن محافظ كوجالي أن الانفجار أدى إلى إصابة 10 أشخاص حتى الآن، أحدهم حالته حرجة، في انتظار رصد باقي الأضرار. وأكدت وسائل إعلام محلية أن السلطات دفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحادث.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الانفجار في الميناء، والذي لم تتضح أسبابه حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر