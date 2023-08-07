شاهد: لحظة انفجار في مخزن غلال بولاية كوجالي التركية وسقوط جرحى

انفجر مخزن غلال في ميناء دريجنة بولاية كوجالي غربي تركيا، وأحدث تصاعدًا كثيفًا للنيران والدخان.

#SONDAKİKA Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/YL2LUqDUgl

— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) August 7, 2023