كيف تحذف معلوماتك الشخصية من “غوغل”؟ الشركة توضح

كشفت شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأمريكية “غوغل” اعتزامها إضافة خصائص جديدة إلى محرك البحث، لتسهيل حذف المعلومات الشخصية للمستخدمين من المحرك.

وقالت الشركة في رسالة عبر الإنترنت إنها ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة تحديثًا لقسم “النتائج الخاصة بك” من تطبيق “غوغل آب” ليظهر مربعًا جديدًا يتيح للمستخدم طلب حذف معلومات محددة من محرك البحث بسرعة.

ويمكن في هذه الحالة حذف بيانات مثل رقم هاتف المستخدم وعنوان منزله وبريده الإلكتروني، كما سيرسل التطبيق تنبيهًا إلى المستخدم عند ظهور نتائج بحث على المحرك وتحتوي على معلوماته الشخصية.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن حذف المعلومات الشخصية من محرك بحث “غوغل” لا يعني حذفها من الإنترنت كله، وإذا أراد المستخدم حذف بياناته من موقع إنترنت محددًا، يجب عليه الدخول إلى الموقع مباشرة والقيام بهذه الخطوة، وليس الاعتماد على محرك البحث.

If you use Chrome on a mobile device, it might be easier for you to quickly find more information each time you search. https://t.co/jNxWiKgFWI

— CNET (@CNET) August 3, 2023