كيف تحذف معلوماتك الشخصية من “غوغل”؟ الشركة توضح

كشفت شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأمريكية “غوغل” اعتزامها إضافة خصائص جديدة إلى محرك البحث، لتسهيل حذف المعلومات الشخصية للمستخدمين من المحرك.

طريقة حذف البيانات من “غوغل”

وقالت الشركة في رسالة عبر الإنترنت إنها ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة تحديثًا لقسم “النتائج الخاصة بك” من تطبيق “غوغل آب” ليظهر مربعًا جديدًا يتيح للمستخدم طلب حذف معلومات محددة من محرك البحث بسرعة.

ويمكن في هذه الحالة حذف بيانات مثل رقم هاتف المستخدم وعنوان منزله وبريده الإلكتروني، كما سيرسل التطبيق تنبيهًا إلى المستخدم عند ظهور نتائج بحث على المحرك وتحتوي على معلوماته الشخصية.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن حذف المعلومات الشخصية من محرك بحث “غوغل” لا يعني حذفها من الإنترنت كله، وإذا أراد المستخدم حذف بياناته من موقع إنترنت محددًا، يجب عليه الدخول إلى الموقع مباشرة والقيام بهذه الخطوة، وليس الاعتماد على محرك البحث.

If you use Chrome on a mobile device, it might be easier for you to quickly find more information each time you search. https://t.co/jNxWiKgFWI — CNET (@CNET) August 3, 2023

وإلى جانب تسهيل حذف المعلومات من محرك البحث، أدخلت “غوغل” تغييرًا عامًا على طريقة عرض نتائج البحث، مثل تعتيم الصور غير المناسبة بشكل افتراضي مثل صور الحوادث بحيث لا تعرض الصور الدموية بشكل صريح، ولكن يمكن للمستخدم تعديل الإعدادات لكي يرى الصورة الأصلية دون تعتيم إذا أراد ذلك.

ولا يعني هذا أن خاصية “البحث الآمن” التي تقوم بترشيح النتائج غير المناسبة من العرض واستبعادها ضمن نتائج البحث، تعمل بشكل افتراضي، ولكن ما زال وضعها الافتراضي هو عدم التشغيل، وعلى المستخدم تشغيلها إذا أراد، كما يمكن إيقاف تشغيل خاصية تعتيم الصور بشكل كامل وفقًا لتفضيلات المستخدم.