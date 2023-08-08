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سريلانكا.. لحظة تحطم طائرة عسكرية ومصرع ضابطين (فيديو)

سريلانكا طائرة تدريب
طائرة التدريب وهي تهوي نحو الأرض (فيسبوك)
8/8/2023

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط طائرة تدريب عسكرية في سريلانكا وتحطمها مما أسفر عن مصرع ضابطين كانا على متنها.

ويظهر المقطع الطائرة وهي تهوي من السماء نحو الأرض بسرعة.

ونقلت وسائل إعلام عن بيان للقوات الجوية السريلانكية أن الطائرة أقلعت من إحدى القواعد الجوية شرقي البلاد، ثم تحطمت بعد دقيقتين من إقلاعها.

وأوضحت أن الضابطين اللذين لقيا حتفهما في الحادث هما طيار ومهندس طيران.

وقال متحدث باسم القوات الجوية إنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وذكرت وسائل الإعلام أن الطائرة من طراز “بي تي-6″، وتم تصنيعها في الصين، مشيرة إلى أنها تستخدم في التدريب الأساسي لطلبة الأكاديمية التابعة للقوات الجوية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات