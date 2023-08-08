سريلانكا.. لحظة تحطم طائرة عسكرية ومصرع ضابطين (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط طائرة تدريب عسكرية في سريلانكا وتحطمها مما أسفر عن مصرع ضابطين كانا على متنها.

ويظهر المقطع الطائرة وهي تهوي من السماء نحو الأرض بسرعة.

مصرع ضابطين إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية في سريلانكا#الجزيرة_مباشر | #سريلانكا pic.twitter.com/SinPmt12Xn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2023

ونقلت وسائل إعلام عن بيان للقوات الجوية السريلانكية أن الطائرة أقلعت من إحدى القواعد الجوية شرقي البلاد، ثم تحطمت بعد دقيقتين من إقلاعها.

وأوضحت أن الضابطين اللذين لقيا حتفهما في الحادث هما طيار ومهندس طيران.

وقال متحدث باسم القوات الجوية إنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وذكرت وسائل الإعلام أن الطائرة من طراز “بي تي-6″، وتم تصنيعها في الصين، مشيرة إلى أنها تستخدم في التدريب الأساسي لطلبة الأكاديمية التابعة للقوات الجوية.