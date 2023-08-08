فلسطين.. سطو مسلح على بنك في بلدة نعلين غرب رام الله (فيديو)

قالت الشرطة الفلسطينية إن حادثة سطو مسلح استهدفت، الثلاثاء، فرع بنك فلسطين في بلدة نعلين غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الشرطة في بيان أن الأجهزة الأمنية توجهت إلى المكان، لمباشرة إجراءات البحث والتحري.

وأفادت مواقع محلية بأن المسلحين كانت تُقلهم مركبة من نوع “سكودا” سوداء اللون، وأطلقوا رصاصات في الهواء بينما كانوا يفرّون من المكان.

وقُدّر المبلغ المسروق بنحو 150 ألف شيكل (40 ألف دولار)، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

تغطية صحفية: مشاهد من عملية السطو المسلح على فرع بنك فلسطين في نعلين وسرقة 150 ألف شيقل منه. pic.twitter.com/W7rTKxxGol — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 8, 2023

يُذكر أن الشرطة الفلسطينية أعلنت، الخميس الماضي، وقوع عملية سطو مسلح بفرع أحد البنوك في بلدة السموع جنوب الخليل.