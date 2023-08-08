عقب تصادمها مع ناقلة ووفاة عامل.. مصر تعلن انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، مساء الثلاثاء، نجاح انتشال القاطرة الغارقة في القناة عقب تصادمها مع ناقلة قبل أيام.

جاء ذلك في بيان لرئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، عقب أيام من غرق القاطرة “فهد”، إحدى القاطرات التابعة للهيئة في الكيلو 51 (شرق) إثر تصادمها مع ناقلة خلال عبور القناة.

وقال ربيع في البيان ذاته “نجحت عملية انتشال القاطرة فهد بواسطة الرافعة إنقاذ”، مشيرًا إلى أن “الإنقاذ تم في وقت قياسي ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة”.

ولفت إلى وجود “تحديات واجهها فريق الإنقاذ، شملت شدة التيارات المائية وانعدام الرؤية تحت الماء، فضلًا عن الغطس على أعماق كبيرة وصلت إلى 27 مترًا”.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن “موقع انتشال القاطرة الغارقة فهد تم تأمينه ملاحيًّا وبيئيًّا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة”.

وأكد أن حركة الملاحة بالقناة “تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين، ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ”.

وأوضح أن “القناة شهدت على مدار الاثنين والثلاثاء، عبور 146 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 ملايين طن”.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد"بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.#قناة_السويس_شريان_الحياة #suezcanal pic.twitter.com/Q3rl5bvwLb — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) August 8, 2023

والسبت، أعلن ربيع في بيان غرق القاطرة “فهد” إثر تصادمها مع الناقلة “CHINAGAS LEGEND”.

وأوضح البيان أن “التصادم وقع خلال عبور الناقلة مع القاطرة (فهد) ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها القادمة من سنغافورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت ترفع علم هونغ كونغ”.

ومساء الأحد، أعلنت هيئة قناة السويس العثور على جثمان العامل المفقود من القاطرة الغارقة، وإنقاذ 6 آخرين من طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد.

وقناة السويس التي تُعَد من أهم القنوات والمضائق في العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوربا وآسيا، وتُعَد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.