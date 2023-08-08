القهوة القاتلة: زوجة تشرع في قتل زوجها بطريقة مبتكرة

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على ميلودي جونسون (39 عاما) بتهمة وضع مواد تنظيف مبيضة في وعاء القهوة لزوجها عدة أشهر بنية تسميمه.

وكشفت وثيقة قضائية، نقلتها سكاي نيوز البريطانية، عن قيام الزوجة بتسميم زوجها عدة أشهر، قبل أن يكتشف ذلك فيبلغ الشرطة.

وقدم الزوج مقطع فيديو للشرطة يزعم فيه قيام زوجته بوضع مادة غريبة في آلة إعداد القهوة الخاصة به، وأعرب عن اكتشافه لغرابة الطعم في نهاية مارس/ آذار الماضي أثناء وجودهم في ألمانيا.

كاميرات مراقبة

وكان الزوج قد وضع كاميرا في مايو/ أيار لتصويرها أثناء قيامها بذلك مرارًا، وأظهرت الكاميرا أنها تسكب شيئا في وعاء قهوته، وتظاهر منذ ذلك الحين بشربها وتكرر ذلك الأمر في يوليو/ تموز، وقرر الزوج تأجيل تقديم الشكوى إلى حين عودتهم إلى موطنهم في الولايات المتحدة.

وقال الزوج إنه استمر في شرب القهوة مدة أسبوعين أو ثلاثة قبل استخدام شرائط الاختبار الكيميائي لفحص قهوته، ليكتشف نسبة مرتفعة من الكلور في القهوة التي تعدها له زوجته.

تهمة القتل

وبموجب ما جمعه من عدة مقاطع تظهر وضعها للمادة عمدًا، قام الزوج بتقديم المقاطع للشرطة للإبلاغ عن جونسون.

وقامت الشرطة بدورها بتفتيش المنزل ثم القبض على السيدة جونسون، ووجت إليها تهمة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة الاعتداء المشدد، وإضافة السم إلى الطعام أو الشراب.

وأخبر الزوج الشرطة بأنه يعتقد أن زوجته، بسبب شروعهما بالفعل في إجراءات الانفصال، حاولت قتله للحصول على تعويضات الوفاة.

من جهتها، قدمت ميلودي إقرارًا ببراءتها يوم الجمعة الماضي، وتم تعيين محام عام لها. وهي محتجزة في سجن مقاطعة بيما بولاية أريزونا في انتظار مثولها أمام المحكمة في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل.