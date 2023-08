مشهد مميز لجسم مضيء في سماء أستراليا ووكالة الفضاء تعلق

وثق شهود عيان في مدينة ملبورن بأستراليا عبر مقاطع مصورة نشروها عبر المنصات ظهور جسم مضيء يتحرك بالسماء، لامعًا يتبعه ما يشبه النيران، في مشهد غريب أثار تساؤلات رواد المنصات.

وأكدت وكالة الفضاء الأسترالية صحة الفيديو، وقالت في بيان إنه يعود إلى بقايا صاروخ روسي من طراز (سويوز-2) عاد إلى الغلاف الجوي للأرض.

Launch of the Soyuz-2 rocket occurred from Plesetsk Cosmodrome earlier in the evening. According to Russian authorities the launch placed a new generation ‘GLONASS-K2’ global navigation satellite into orbit.

