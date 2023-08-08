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مشهد مميز لجسم مضيء في سماء أستراليا ووكالة الفضاء تعلق

صاروخ فضائي روسي فوق أستراليا (منصات التواصل)
8/8/2023

وثق شهود عيان في مدينة ملبورن بأستراليا عبر مقاطع مصورة نشروها عبر المنصات ظهور جسم مضيء يتحرك بالسماء، لامعًا يتبعه ما يشبه النيران، في مشهد غريب أثار تساؤلات رواد المنصات.

وأكدت وكالة الفضاء الأسترالية صحة الفيديو، وقالت في بيان إنه يعود إلى بقايا صاروخ روسي من طراز (سويوز-2) عاد إلى الغلاف الجوي للأرض.

وأشارت الوكالة إلى إطلاق صاروخ سويوز-2 من ميناء بليسيتسك الفضائي الروسي في وقت سابق من المساء، وتم الإخطار بهذا الإطلاق والتخطيط لإعادة دخول بقايا الصاروخ بسلام إلى الغلاف الجوي في المحيط قبالة جزيرة تسمانيا جنوبي أستراليا.

وأعلن موقع “روسيا اليوم”، مساء أمس الاثنين، إطلاق القوات الفضائية الروسية، قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية على متن صاروخ “سويوز2.1” من قاعدة بليسيتسك.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند