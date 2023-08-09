يضم أسلحة نادرة.. متحف إثنوغرافيا في كابل يؤرخ للتنوع الثقافي في أفغانستان (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر داخل متحف إثنوغرافيا في العاصمة الأفغانية كابل الذي يؤرخ للتنوع الثقافي في البلاد.

ويضم المتحف قطعًا مميزة من الأزياء القديمة، وأنواعًا نادرة من الأسلحة التي استخدمت خلال حروب عديدة عرفتها البلاد، كما يؤرخ للتنوع الثقافي في مناطق مختلفة من أفغانستان.

كما يضم المتحف أزياء قديمة وأواني فخارية، فضلًا عن موروث ثقافي غني وصولًا إلى مختلف أنواع الأسلحة القديمة.

وقال مسؤولون عن المتحف إن الهدف من إنشائه هو جمع الآثار من المناطق جميعها، والحفاظ عليها وتعريف الناس بها وبالأقوام والعرقيات التي عاشت في أفغانستان.

واستعرض أحد موظفي المتحف بندقية يبلغ عمرها قرنين من الزمان، بالإضافة إلى سيف وخوذة وقلنسوة حديدية.

كما تم استعرض الزي العسكري الأفغاني الذي كان يستخدم قبل 50 عامًا، وأسلحة كانت القوات الأفغانية تستخدمها خلال حربها مع بريطانيا التي كانت تحتل البلاد.

وأشار الموظف في إحدى زوايا المعرض إلى ما أسماه “غنائم أخذناها عندما كنا نجاهد ونحارب الإنجليز منذ قرن ونصف”.