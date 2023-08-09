تذكرة يانصيب في فلوريدا تفوز بـ1,58 مليار دولار.. والفائز مجهول

فازت تذكرة بيعت في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، بجائزة كبرى قياسية قدرها 1,58 مليار دولار في سحب “ميغا ميليينز” الثلاثاء، على ما أعلن القائمون على اليانصيب الأمريكي.

وقال القائمون على يانصيب “ميغا ميليينز” في بيان “بعد 31 سحبًا من دون فوز كبير، سيحتفل سعيد الحظ الذي اشترى تذكرته في فلوريدا بصيف 2023 بجائزة كبرى قياسية تُقدّر بحوالي 1,58 مليار دولار”.

وأشار البيان إلى أن الجائزة الضخمة التي رُبحت الثلاثاء تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا على صعيد هذه اللعبة، يتجاوز الرقم السابق لأعلى جائزة كبرى في تاريخ “ميغا ميليينز” التي بلغت 1,537 مليار دولار في عام 2018.

وهذا أول فائز معلن بالجائزة الكبرى في “ميغا ميليينز” منذ إبريل/نيسان.

وإذا جرى تأكيد قيمة المبلغ، فستكون ثالث أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة، وفق قناة “ايه بي سي نيوز”.

ويمكن للفائز، الذي لم تُحدد هويته، اختيار الحصول على حوالي 783 مليون دولار نقدًا في دفعة واحدة، أو تسلم المبلغ الكامل مقسمًا إلى مدفوعات سنوية على مدى 30 عامًا تزيد قيمتها بنسبة 5% سنويًا.

ويختار معظم الفائزين الحصول على الجائزة دفعة واحدة، وتخضع المكاسب جميعها لضرائب الدخل.

وتبلغ احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى في “ميغا ميليينز” واحدًا من 303 ملايين، وهي نسبة أدنى بكثير من احتمال التعرض لصاعقة البالغ واحدًا في المليون، بحسب بيانات الحكومة الأمريكية.

وكانت الأرقام الفائزة في سحب الثلاثاء 13 و19 و20 و32 و33، بالإضافة إلى الكرة الذهبية 14.

وفازت شبكتان أخريان في فلوريدا ونورث كارولينا بمليوني دولار لكل منهما، بينما فاز 5 لاعبين آخرين بمليون دولار لكل منهم.

وتباع التذاكر بمبلغ دولارين في 45 ولاية، إضافة إلى العاصمة واشنطن وجزر فيرجن الأمريكية، ويقام سحب “ميغا ميليينز” المقبل الجمعة، مع جائزة كبرى تبلغ قيمتها 20 مليون دولار (9,9 ملايين دولار في حال الرغبة في تقاضيها نقدًا بدفعة واحدة).