لم تستطع الممرضة تمالك نفسها وبكت من سعادتها بهذا التكريم الخاص

تفاعل رواد مواقع التواصل في السعودية مع “فيديو” لتكريم ممرضة، وتقديم الشكر لها عن طريق جهاز النداء الصوتي الخاص بالمستشفى، واصفين المبادرة بـ”الجيدة والضرورية” لتحفيز الموظفين.

ويظهر “الفيديو” الذي نشره حساب صحيفة “صوت الشرقية” الإلكترونية تأثر الممرضة روابي العنزي وبكاءها، أثناء سماعها لكلمة شكر بحقها وتقدير عبر مكبّر الصوت في مستشفى حفر الباطن المركزي شرقي السعودية، أثناء أدائها عملها.

وجاء في كلمة الشكر التي أذيعت عبر المكبر “إن هذا التكريم لأنها أبدعت وتميزت في أداء عملها”، مقدمين الشكر ومتمنين لها “مزيدًا من العطاء في خدمة المجتمع”.

🎥 شاهد :

ردة فعل ممرضة سعودية في مستشفى #حفرالباطن المركزي تفاجأت بـ شكرها عبر جهاز النداء الصوتي من قبل إدارة التمريض بالمحافظة تقديراً لجهودها في خدمة المرضى . @FahadAlJalajel pic.twitter.com/ifj9m1r9QQ — صوت الشرقية (@Sharqiya_Voice) August 30, 2023

ولقي “الفيديو” تفاعلات مشيدة بهذا الموقف “المميز في تكريم الموظفين المجتهدين”، مؤكدين أنها وكل موظف مثابر في عمله “يستحقون مثل هذا التكريم”.

وقال أحد المتفاعلين عبر تغريدة على حسابه بمنصة تويتر “تستاهل ويستاهل كل مواطن ومواطنه خدم هذا الوطن بإخلاص أن يقدّر ويشكر كل مجهود قام به”.

تستاهل اللي تشتغل بجد وجتهاد الشكر والعرفان ودائماً نهمل المحفزات النفسيه تعتبر طاقه ايجابه داخل المنظومه ( من لايشكر الناس لايشكر الله) — فهد حميدان الشمري MBS (@FAlshammriy) August 30, 2023

وذكر المدوّن عبد الكريم العنزي أن تكريم الممرضة بهذه الطريقة الجديدة والمبتكرة عبر جهاز النداء الصوتي له صدى من خلال سماعها من جميع الكادر الطبي بجميع أقسام المستشفى، ومثل هذه الكفاءات تحتاج لرعاية المختصين لتبدع في تخصصها.

شكر خاص لادارة مستشفى حفرالباطن المركزي على تكريم ممرضه سعودية مخلصة بعملها لخدمة المرضى بطريقة جديدة ومبتكرة عبر جهاز النداء الصوتي وهذه الطريقة لها صدى من خلال سماعها من جميع الكادر الطبي بجميع اقسام المستشفى ومثل هذه الكفاءات السعودية تحتاج لرعاية المختصين لتبدع في تخصصها — عبدالكريم العنزي. (@Abdullk16001164) August 30, 2023

وأشار مغردون إلى أن المحفزات النفسية والتشجيع الذي تقدمه المؤسسات لموظفيها عامل مهم في رفع المعنويات.