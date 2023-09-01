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شاهد: تكريم مفاجئ لممرضة في السعودية عبر مكبرات الصوت في المستشفى

لم تستطع الممرضة تمالك نفسها وبكت من سعادتها بهذا التكريم الخاص

مستشفى سعودي يفاجئ ممرضة بتكريمها عبر مكبرات الصوت (منصات التواصل)
1/9/2023-|آخر تحديث: 1/9/202301:01 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

تفاعل رواد مواقع التواصل في السعودية مع “فيديو” لتكريم ممرضة، وتقديم الشكر لها عن طريق جهاز النداء الصوتي الخاص بالمستشفى، واصفين المبادرة بـ”الجيدة والضرورية” لتحفيز الموظفين.

ويظهر “الفيديو” الذي نشره حساب صحيفة “صوت الشرقية” الإلكترونية تأثر الممرضة روابي العنزي وبكاءها، أثناء سماعها لكلمة شكر بحقها وتقدير عبر مكبّر الصوت في مستشفى حفر الباطن المركزي شرقي السعودية، أثناء أدائها عملها.

وجاء في كلمة الشكر التي أذيعت عبر المكبر “إن هذا التكريم لأنها أبدعت وتميزت في أداء عملها”، مقدمين الشكر ومتمنين لها “مزيدًا من العطاء في خدمة المجتمع”.

ولقي “الفيديو” تفاعلات مشيدة بهذا الموقف “المميز في تكريم الموظفين المجتهدين”، مؤكدين أنها وكل موظف مثابر في عمله “يستحقون مثل هذا التكريم”.

وقال أحد المتفاعلين عبر تغريدة على حسابه بمنصة تويتر “تستاهل ويستاهل كل مواطن ومواطنه خدم هذا الوطن بإخلاص أن يقدّر ويشكر كل مجهود قام به”.

 

وذكر المدوّن عبد الكريم العنزي أن تكريم الممرضة بهذه الطريقة الجديدة والمبتكرة عبر جهاز النداء الصوتي له صدى من خلال سماعها من جميع الكادر الطبي بجميع أقسام المستشفى، ومثل هذه الكفاءات تحتاج لرعاية المختصين لتبدع في تخصصها.

وأشار مغردون إلى أن المحفزات النفسية والتشجيع الذي تقدمه المؤسسات لموظفيها عامل مهم في رفع المعنويات.

المصدر : الجزيرة مباشر